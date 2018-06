Piqué-kötény, bukfenc, kicsi a rakás: Irán a vb szórakoztatóiparosa

Brazília, Uruguay és Horvátország is jól áll a negatív versenyben, a spanyol-portugál páros az iksz ellenére hátradőlhet. Az oroszok versenyen kívülről érkezve vernek mindenki alá.

Irán 1-0-ra kikapott a spanyoloktól, de a veresége ellenére a mostani futball-világbajnokság legjobb jeleneteit hozta össze egy félidő alatt.

Az iráni csapat a második gólját egy jól kivitelezett kicsi a rakással kerülte el. A 69. percben Sergio Ramos lőtt kapura egy szöglet után, majd még két spanyol próbálta betuszkolni a labdát. A nagy védekező trükkben a kapus mellett még két iráni került a földre, volt ott kéz is, lökés is, de végül Irán kapott szabadot kifelé. Ez is jogosnak tűnt, kaptak pár rúgást a földön a védők.

Egy másik figurának is Piqué lett a főszereplője. A legnagyobb iráni gólhelyzet a spanyol védő kötényezésével indult, Amiri cselezte így át magát a beadása előtt.

Az utolsó poén az utolsó percre maradt. Irán még bízott egy kapura rúgásban, ehhez az oldalvonalról kellett volna egy minél nagyobb bedobás. Mohamaddi meg is próbálta, elsőre egy bukfenccel akart lendületet szerezni, de végül nem hagyta el a kezét a labda, maradt a hagyományos módszernél.