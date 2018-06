Biztos volt, hogy a futball-vb-k történetében először használt videóbírós rendszer (VAR) nem ússza meg kisebb-nagyobb balhé nélkül a tornát, a vasárnap esti Brazília-Svájc-csoportmeccs után volt az első komolyabb össznépi kiakadás.

Az történt, hogy Brazília 1-0-ra vezetett, ám a második félidőben jött a svájci Steven Zuber fejesgólja, ami után több brazil is hevesen reklamált, mivel lökéssel csinált helyet magának a gólja előtt.

A lassítás alapján elég egyértelmű volt a helyzet, a meccset vezető mexikói Cesar Arturo Ramos viszont nem volt hajlandó visszanézni a történteket.

Ha megtette volna, akkor valószínűleg érvényteleníti a gólt, mert a svájci egyértelműen szabálytalan volt.

Ez persze nem jelenti feltétlenül azt, hogy Brazíliától győzelmet vettek el, és a mérkőzés után a brazil Marcelo is azt mondta, nem használhatják ezt kifogásként az 1-1 után. „Azt mondta nekünk a bíró, hogy épp ellenőrzik az esetet, de ő maga nem akart odamenni a pályamenti képernyőhöz" – mesélte a védő a történteket a Globónak.

Ettől függetlenül érdekes, hogy a mexikói bíró miért zárta ki annak lehetőségét, hogy megnézze az esetet, vagy miért nem szóltak rá a fülére, hogy márpedig ezt meg kell nézni.

Pedig a rendszert leginkább az ilyen helyzetekre találták ki, hogy a gólokat és a gólokhoz vezető szituációkat vissza lehessen nézni, kizárni a hibát. Piros lapoknál és büntetőgyanús helyzeteknél is lehet ellenőrizni a történteket, illetve ha valaki tévesen kapott lapot.

A folyamat ugye nagyjából úgy fest, hogy a játékvezető kérvényezheti a videóbírót, hogy visszanézzenek egy-egy esetet, vagy maga a videóbíró - aki egy képernyőkkel teletömött szobában ül a videós asszisztenseivel együtt - tehet javaslatot, mert hát a bíró sem láthat mindent.

A végső szó viszont a pályán lévő játékvezetőé, ő a főnök.

A brazilokén kívül is volt még olyan eset, ahol totálisan indokolt lett volna, hogy videózzanak, de ez mégsem történt meg. Az egyik ilyen az Argentína-Izland hajrájában történt 1-1-es állásnál: a csereként beállt Pavón ellen a tizenhatoson belül szabálytalankodtak, megrúgták, egyértelmű tizenegyes volt, de a lengyel Szymon Marciniak sem akarta ellenőrizni a történteket.

Hétfő este az angolok reklamáltak két 16-oson belüli szabálytalanságot Harry Kane-nel szemben, a bírót egyik sem érdekelte, pedig látványosak voltak:

Hivatalos magyarázat nincs, hogy miért mellőzték őket, az angol sajtó úgy okoskodik, hogy az első faultnál Stones már hamarabb lökött egy tunéziai védőt, mint ahogy a másik tunéziai védő lerántotta Kane-t. Persze ez nem áll meg, mert ha megnézzük tüzetesen, a Kane elleni szabálytalanság kezdődik hamarabb.

A 11-es átlag így is jóval átlagon felüli, 20 meccsen 10 büntetőt fújtak be a bírók.

Vagyis minden másodikon egyet, de pár napja még 0,57-en állt a meccsenkénti tizenegyesek száma, mert ezt a 10 büntetőt az első 17 mérkőzésen ítélték meg. Négy volt, amit csak videózás után adtak meg: Franciaország, Horvátország, Peru és Svédország is a VAR-ral kapott büntetőt a tornán, (Peru viszont nem tudott élni vele, kihagyták). Ennél és a svédek eseténél is volt egy kisebb anomália, mert a bíró mindkét esetben továbbengedte a játékot, és csak hosszú másodpercek múlva, a videós ráhatására állította meg azt.

18 büntető a rekord egy egész világbajnokságon, Oroszországban a meccsek alig harmada után elértük ennek több mint a felét. Meglátjuk, hogyan alakul a szám a végéig.

Azt a FIFA játékvezetői testületét vezető korábbi sztárbíró, Pierluigi Collina is elismerte még a világbajnokság előtt, hogy a VAR-rendszer egyelőre nem tökéletes, fejlesztésre szorul, de ez teljesen normális dolog. A mulasztások mögött ott lehet az is, hogy a vb-bírók túlnyomó része videóbíró nélküli bajnokságokban dolgozik, csak a Bundesligában és a Serie A-ban alkalmazták a videózást az előző szezonban, illetve az angol FA-kupában és az amerikai ligában, az MLS-ben. Vagyis egyszerűen még nincs beépülve a rutin a játékvezetési stílusukba, módszereikbe.

Egy másik nehézségre a korábbi angol válogatott, Gary Neville világított rá: mindenki azt várja a VAR-barlangban ülő bíróktól, hogy 10-15 másodpercen belül 10-20 kameraállást átvizsgálva hozzanak meg egy fontos döntést, és ez komoly nyomást jelenthet nekik. Pláne, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök is arról beszélt a vébé előtt, hogy a döntési folyamatot fel kell majd pörgetni.

Az emberi tényezőtől tehát a videózástól függetlenül nem lehet megszabadulni, plusz elkerülhetetlenek az olyan helyzetek, ahol szubjektív döntést kell hozni.

Ettől függetlenül a FIFA „extrém elégedett" a VAR eddigi alkalmazásával, mert azon kívül, hogy egyértelmű hibákat javított ki,

csökkent a reklamálások és az emiatt kiosztott sárgák száma,

kevésbé támadják le a bírót a játékosok a kétes eseteknél,

csak egy piros lapot kellett kiosztani, ráadásul azt is kapu előtti kezezésért

A FIFA kijelölt célja volt mindhárom tényezőt csökkenteni, összejönni látszik.

Brutális faultokat eddig nem igazán láttunk, mintha a futballisták is kezdenék felfogni, amit csinálnak, visszanézhetik, és akkor úgyis lebuknak.

Van még egy érdekes hozadéka a videóbírózás bevezetésének,

ez pedig a nézőtéri hisztéria.

A szurkolók ugyanis rengeteget háborognak a vb-meccseken a stadionokban videózást követelve. Ez már az orosz-szaúdi nyitómeccsen is feltűnt a helyszínen, de a vasárnapi Németország–Mexikón öntött hatalmas méreteket. Bármi történt a tizenhatoson belül, ami kicsit is gyanús volt, a mexikói drukkerek egyből mutogatni kezdtek, hogy menni kéne videózni. Erre már egy mozdulatsor is van, amit a bíró is használ, mielőtt videózni megy, szóval kicsit komikus volt látni, ahogy dühös mexikóiak képzeletbeli képernyőket rajzolnak a levegőbe tömegesen.

A drukkerek szempontjából fontos lehet az is, hogy transzparensebbé tegyék a döntési folyamatot, akár a kivetítőkön mutatva, mi zajlik éppen - a FIFA szerint ez már tervben van. A bizalmat biztosan növelné.

A videóbírózás jelenlegi formájában közel sem tökéletes, de hülyeség lett volna azt gondolni a vb előtt, hogy minden gördülékenyen fog menni. Sőt, valójában ahhoz képest, amit a klubfutballban láttunk, már sokkal simábban megy a videózás, vagyis a rendszer, illetve a végrehajtás fejlődik.

A FIFA-n múlik majd, hogy mennyire hajlandó változtatni, adott esetben átalakítani a döntés meghozataláig vezető folyamatot. Addig mondjuk pár botrány még lesz a vb-n.