Az undort látom Messi arcán, sajnálom őt

Azt eddig is tudtuk, hogy Lionel Messi keveset fut, és inkább csak unatkozva sétál, ebben a cikkben írtunk is róla. A legfrissebb adat szerint a két meccsen 15 kilométer nem jött össze neki. Ami önmagában nem is lenne baj, de hirtelen ritmusváltást elvétve láttunk tőle.

Csütörtök este viszont mélypontra került a labdaérintések számában. Az első félidőben 20-szor találkozott a labdával, miközben Caballero kapus 22-szer.

A 90 perc végére saját kapusát legalább felülmúlta, mert 49-szer ért a labdához, míg Caballero 43-szor.

Aki azt várta, hogy a látványosan szenvedő csapatot majd ugyanúgy a hátára veszi, ahogy az utolsó, létfontosságú selejtezőn Ecuadorban (3-1-re nyertek), tévedett. Enervált volt.

Az 1978-ban világbajnok Mario Kempes a Marcának nyilatkozott a meccs után.

„Bár Messi a világ legjobbja, mindennek van kezdete és vége. Az undort látom az arcán, hogy elege van, szívesebben lenne már vakáción. Nagyon sajnálom, mert igyekszik mindent megadni a Barcelonának, Argentínának, de ez nem számít, mert nem tud emelni Argentína játékán. Lehet összehasonlítgatni, de ez a ciklus mindenkinek befejeződött" – mondta a 40 évvel ezelőtti vb gólkirálya, a Valencia egykori csatára.

Azt is hozzátette, hogy a csapatban Messi sok barátját látja, de nem látja a csapattársait.

Mascherano 34 éves, Messi 31, Higuaín és Agüero 30, ahogy Di María is. Biglia már 32, vagyis ennek a korosztálynak tényleg az utolsó dobása a mostani.

Argentína nehéz helyzetbe került a Horvátország elleni vereséggel, továbbjutási esélyei nagyban függenek a péntek délutáni Izland–Nigéria mérkőzés végeredményétől, az észak-európai csapat győzelme már-már megpecsételné sorsukat. A lehetséges kimeneteleket ebben a cikkben foglaltuk össze.

Csoportmeccsen 1962-ben szenvedtek úgy vereséget, hogy három gólt kaptak. Akkor Anglia 3-1-re verte őket, és nem jutottak tovább. Akkor amúgy Magyarország volt a csoportelső.