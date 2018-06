Messié volt a legjobb jegy a harmadik horvát gólnál

Nem volt elég a horvátoknak a 2-0-s győzelem, a 91. percben még kontráztak egyet az argentinok ellen, hogy végleg eldöntsék a csoportkör második fordulójának rangadóját. Ivan Rakitic vezette fel a labdát, három horvát ment eleinte öt, majd csak négy argentin védővel (köztük volt a balon nagyon sprintelő Lionel Messi is), akik annyira biztosak voltak benne, hogy Rakitic lövésénél Mateo Kovacic lesen volt, hogy állva nézték, ahogy a horvátok befejezik a ziccert.

Az állva bámészkodók között volt Messi is, a tizenhatoson belül ácsorgott a lest integető Javier Mascheranóval. Mindketten kinéznek a partjelzőre, látják, hogy nem emeli a zászlót – egyébként nem is volt les –, Mascherano azért még lép párat, hátha Rakitic hibázik, és közbe tud avatkozni.

Messi érezte, hogy onnan már nem tehet semmit, ezért csak annyit lépett arrébb, hogy Mascherano ne takarja ki a gólt szerző Rakiticet.