Először volt fordítás a vb-n, Svájc a szerbeket verte

Svájc 0-1-ről fordítva, Granit Xhaka és Xherdan Shaqiri góljaival legyőzte Szerbiát. A svájciak gyakorlatilag az első húsz percet leszámítva végig jobban futballoztak. Az elején a szerbek támadósora, Aleksandar Mitrovic és Sergej Milinkovic-Savic meglepte a svájciakat, de onnantól Shaqiriék már uralták a játékot és megérdemelten nyertek.

Nem kellett sokat várni az első gólra és azt a szerbek szerezték. Aleksandar Mitrovic egyszer már próbálkozott, azt még nagy bravúrral védte Sommer, egy perccel később Tadic fejesét már nem tudta. Mitrovic megint lefejelte a védőjét, de ezúttal ügyesen a másik sarokba. A csatár 2018-ban, 26 meccsén a 18. gólját szerezte.

A félidő első fele egyértelműen a szerbeké volt, sokkal határozottabban, a svájci kapu előtt veszélyesen futballoztak és egymás után alakították ki a helyzeteket. Nagy fölényben voltak még úgy is, hogy a 10. percben Dzemaili egyenlíthetett volna, de 10 méterről eltörte a labdát, ami így még kaput sem talált. A szerbek negyedóra alatt nyolc lövéssel próbálkoztak.

Utána viszont a svájciak vették át az irányítást, nagyobb teret kaptak, de nem tudtak élni vele. Igazából egy komolyabb lehetőségük volt, a 30. percben Dzemaili lövését védte Stojkovic. Az utolsó öt percre megint beindult a szerb henger. Főleg Tadic jobb oldali játéka volt élmény, többször forgatta meg védőjét és a legvégén volt egy remek lövése fél fordulatból. A legnagyobb lehetőséget mégis Tosic hagyta ki, azt is Tadic adta be szögletből, a középső védő pedig fejelés helyett egész egyszerűen melléugrott a labdának.

Agresszíven kezdtek a svájciak a második félidő elején, bár a szerbek letámadással próbáltak zavart okozni és Mitrovic–Milinkovic-Savic duó megint majdnem összehozott egy gólt. Az 52. percben azonban jött az egyenlítés. Dzemaili lövésébe még Kolarov bele tudott vetődni, a kipattanót Xhaka 25 méterről elképesztő erővel vágta a kapuba. Az ő lövése elől pedig éppen Ivanovic vetődött félre, ha beleáll, akkor elakadhatott volna benne.

Hamar fordíthatott volna Svájc, Dzemaili volt megint a főszereplő, a 16-os sarkáról, fordulásból lőtt ballal hatalmasat, Stojkovicon már túljutott a labda, csak a kapufa mentett. A svájciak azzal próbáltak még fölénybe kerülni, hogy két-két védővel igyekeztek kivenni a támadásból Mitrovicot és Milinkovic-Savicot, ha kellett éppen felborították a szerb gólszerzőt.

A mezőnyjáték ugyan kiegyenlítettebbé vált, de nagyobb gólszerzési lehetőségei Svájcnak voltak. Az utolsó negyedórában mind a két csapat sokat tett a győztes gólért, a svájciak sokkal többet. Embolo szédületes távoli bombája, majd Gavranovic leshelyzetből lőtt majdnem gólja és a slusszpoén, a 90. percben kilépő Shaqiri kiugrása és szólógólja.

Ahogy az első gólnál, úgy a másodiknál is jött az albán sas jelképe a két kézzel, válaszolva ezzel az albán és koszovói származású svájci futballisták kifütyülésére. Svájc győzelme ezt a csoportot is összekavarta. A kieső Costa Rica mellett még a brazil, a svájci és szerb válogatott is továbbjuthat, döntés a brazil-szerb, Svájc-Costa Rica meccs végén.

