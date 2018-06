Nigéria káoszt hozott a csoportjába Izland legyőzésével

A csütörtöki argentin vereség fényében lett igazán érdekes a Nigéria–Izland összecsapás az oroszországi világbajnokság D csoportjában – a 3-0-s horvát siker után ugyanis nagyon nem lett mindegy, hogy Lionel Messiék kihez képest, és mekkora ponthátrányban kezdik a Nigéria elleni harmadik csoportmeccset.

A pénteki mérkőzést viszont Izland láthatóan azzal az elhatározással kezdte, hogy nem ajándékozza oda Horvátországnak a biztos csoportgyőzelmet egy döntetlennel, és már az első hat percben két helyzetet is összehoztak Nigéria ellen: a harmadik percben Gylfi Sigurdsson szabadrúgását kellett kiszednie a nigériai kapus Francis Uzohónak a bal felső sarokból, majd három perccel később ismét ők vívtak párharcot, ismét a nigériai sikerével, ekkor a rövid sarokra megküldött lövést hárította a 19 éves játékos.

A tizedik percre Nigéria is felvette a tempót, legalábbis csökkenteni tudták némileg az izlandi fölényt, de a helyzetek így is inkább a vb-újonc európai csapattól jöttek. Ahogy a félidő elejét, úgy a végét is megnyomták, előbb Alfred Finnbogason maradt le centikkel egy beívelt szabadrúgásról fejjel, majd Jón Dadi Bödvarsson csúsztatott mellé kicsivel.

A második félidő legelején aztán Nigéria borított mindent: Victor Moses középre adott labdáját Ahmed Musa vette le magasra nyújtott lábbal, majd egy pici pattanás után kegyetlenül bevágta Hannes Halldorsson kapujába.

A gól rendesen lendületbe hozta a nigériaiakat, bár pár perccel később egy izlandi láb is kellett hozzá, hogy Onyinye Ndidi megpattanó lövése majdnem beessen a léc alá. Ezután szinte tükröződött az első félidő képe, Nigéria lett sokkal veszélyesebb, Izland csak kereste magát. A 72. percben Leon Balogun fejelt majdnem a kapuba szögletből, majd az első gólt szerző Musa lövése jött ki a felső kapufáról, miután minden védőt kicselezett.

Egy perccel később ugyanezt megcsinálta, azzal kiegészítve, hogy az izlandi kapuson is átjutott, és itt már nem hibázott, simán felvágta a felső léc alá.

Tíz perccel a rendes játékidő vége előtt Izland a videóbíróban bízott, hogy tizenegyest kapjon, és meg is ítéleték nekik – egyértelmű volt, hogy Finnbogasont (amúgy teljesen feleslegesen) buktatta Tyronne Ebuehi, a büntetőt viszont Sigurdsson rettenetesen lőtte, így nem lett meg a szépítés se ekkor, se később, pedig hat perc hosszabbítás is ott volt még Izlandnak.

Győzelmével Nigéria ha nem is jó, de az eddiginél mindenképp jobb helyzetbe került, hiszen feljött a csoport második helyére, és Argentína esetleges legyőzésével tovább is juthatna. Helyzetben maradtak viszont még Messiék is, az izlandi vereségnek köszönhetően ha nyernek a harmadik fordulóban, Izland pedig nem, ők is nyolcaddöntősök lehetnek, de ehhez nem ártana minél több gólt lőniük. A legsimább persze az lenne az argentinoknak, ha ők és a horvátok is nyernek, csakhogy a horvátok valamilyen mértékben biztos pihentetni fognak a csoportkör végén Izland ellen.

De hogy jobban átlátható legyen, mutatjuk a csoport állását:

Nigéria-Izland 2-0 (0-0)

Volgográd, Volgográd Aréna, 40 904 néző, v.: Matthew Conger (új-zélandi)

gólszerző: Musa (49., 75.)

sárga lap: Idowu (44.)