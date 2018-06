Nem jellemző, hogy két, ennyire egymástól távol eső ország futballválogatottjai ennyiszer találkozzanak egymással. Ez lesz a két csapat 13. egymás elleni meccse, eddig hat mexikói és 4 koreai győzelemmel. Világbajnokságon egyszer találkoztak, 1998-ban Dél-Korea 3-1-re nyert. Konföderációs-kupában is egyszer 2001-ben Mexikó nyert 2-1-re, Korea egyszer meghívottként ott volt a CONCACAF Arany-kupán is, akkor 0-0 lett, 11-esekkel Mexikó nyert. Volt hivatalosan öt barátságos meccs, illetve illetve két nemzetközi tornán (Marlboro-kupa, Korea-kupa) is találkoztak.