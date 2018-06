Fordulatos meccsen játszott döntetlent egymással a két meglepetéscsapat

Nagy lépést tehetett volna a továbbjutás felé Japán és Szenegál is vasárnap, de végül fordulatos meccsen 2-2–t játszottak egymással, így még mindkét csapat izgulhat: ezzel a döntetlennel gyakorlatilag még bármi lehet a H csoportban, Kolumbia és Lengyelország ma este játszik egymással, aki azon nyerni tud, még bebiztosíthatja a továbbjutást.

14 Galéria: Japán-Szenegál 2-2 Fotó: Marcos Brindicci / Reuters

Szenegál jól kezdte a meccset, aminek hamar meg is lett az eredménye, a 11. percben sikerült vezetést szerezniük egy hosszú előreívelés után. Wagué viszonylag rosszul adta be, de Haragucsi rosszul fejelte ki a labdát, így Sabaly lőhetett, ezt pedig ugyan fogta Kavasima, de éppen Mané térdére sikerült ráütnie.

Az afrikai csapatnak nem sokkal ezután volt még egy nagy helyzete, ott azonban nem hibázott a japán kapus, szépen fogta meg a lövést. A szenegáliak aztán szépen lassan belekényelmesedtek a vezetésbe, átadták a teret a japánoknak, akik simán vitték át a félpályán a labdát, de jó tíz percig sok mindent nem tudtak vele kezdeni, elég ötlettelenül passzolgattak.

Szenegálnak ez tökéletesen meg is felelt, néhány letámadással próbálkoztak ugyan, de egyre inkább magukra húzták a japánokat, aminek egyenlítés lett az eredménye. Nagatomo kapott Haszabétől egy hosszú indítást a bal szélen, gyönyörűen cselezte ki két védőjét, de végül nem ő, hanem Inui lőhetett, laposan tekerte be a jobb alsóba

.A gól után felpörgött a meccs, Japán rögtön feljebb kapcsolt, így a szenegáliaknak is muszáj volt nagyobb iramot diktálnia, de veszélyes helyzetet ennek ellenére se nagyon láttunk, a japán védők mindig jól értek vissza a leindításoknál, a túloldalon pedig Haragucsi tékozolt el egy tiszta helyzetet.

radar

A második félidő elején Szenegál birtokolta többet a labdát, de negyed óra múlva a japánok kezdtek el nagyobb helyzeteket kidolgozni, először Oszako rúgott luftot öt méterre a szenegáli kaputól, aztán Kagava előtt volt ott a lehetőség, majd Inui lőtt egy hatalmas kapufát.

A 71. percben aztán megint ők ragadtak be nagyon, amit a szenegáliak ki is használtak, Sabaly a bal oldalról adta be a ladbdát, amibe Niang leheletfinoman pöckölt bele, így lett jó Waguének, aki könyörtelenül bevágta a léc alá.

Hét perccel később aztán a szenegáli kapus hibázott óriásit, N'diaye borzasztóan ugrott ki a kapujából, földre is került, így Inui alapvonalról visszalőtt labdáját a csereként beállt Honda könnyedén rúgta be az üres kapuba.

A meccs végére mindkét csapat visszavett a tempóból, nem igazán jutottak már komolyabb helyzetig, bár a szenegáli védelemnek volt egy megingása, a hosszabbításban pedig a japánok nem tudtak felszabadítani, de végül Koulibaly veszélyes játéka után ők jöhettek szabaddal kifelé.

radar