Rém okos szabad után lőtte élete gólját Kroos

A világbajnok elég mély gödörből mászott ki, a svédek egy jó órán át vezettek. Kroos döntött a 95.-ben. Mázlijuk is volt, negyedóra után 11-est és büntetőt úsztak meg, mert nem lépett közbe a videóbíró. 2-1 lett a vb-csoportmeccs.

Emberhátrányban fordítottak a címvédő németek Svédország ellen a csoportkör második fordulójában, a 95. percben Toni Kroos egy szabadrúgás után, de nem szabadrúgásból szerezte a németek második, győztes gólját.

A már-már kétségbeesetten támadó németek a tizenhatos oldalánál szereztek szabadrúgást. Klasszikusan beadásra jó ez, de a svédek a kétfős sorfallal egy vonalban hat emberrel álltak az ötösön, megpróbálhatták volna fejre adni, de nem volt túl nagy sikerük a beadásokkal a magas védők ellen, úgyhogy kockáztattak, és váratlant húztak.

Kroos lövés vagy beadás helyett legurította a mellette álló Marco Reusnak, ő megállította a labdát, ezzel Kroos valamivel jobb szögből lőhetett – a sorfallal már nem kellett számolnia, hiszen a labda jobb helyre került, de innen még nagyon jól el kellett találnia. Szerencséjére a svéd kapus, Robin Olsen is hibázott egy picit: ahogy Reushoz ért a labda, valamiért picit rámozdult a rövid sarokra, így egy ütemmel később vette észre, hogy a Kroosékra fellépő sorfal mellett merre tart a labda. Ekkor már nem volt esélye kivédeni a hosszú felsőbe csavart lövést.

Bár remek rúgótechnikája van, Kroos nem mondható kifejezetten gólveszélyes játékosnak, két szezon volt, amikor kilenc találatig jutott (2009-10-ben a Leverkusennek kölcsönadva, majd 2012-13-ban már a Bayern Münchenben). A Real Madridban is inkább az előkészítés a dolga, ahogy a német válogatottban, 2012-13 kivételével ott is egy-két gólokig jut csak idényenként. A mostani volt a tizenharmadik gólja a válogatottban, a nyolcadik, amit tétmeccsen szerzett, de az első, ami győzelmet ért, és nem is akármilyen pillanatban.