Bűntudata miatt sírt a svéd csatár barátnője a lelátón

A világbajnokság eddig egyik legjobb meccse volt a svéd-német, amelyen sokáig úgy nézett ki, a svédek megtréfálják az aktuális világbajnokot. Aztán nem így lett, a vb második olyan meccse kerekedett belőle, amelyen a 0-1-ről fordított a győztes, ráadásul az utolsó pillanatban, egy csodás szabadrúgásból.

Nem csak a nézőknek, a szurkolóknak is emlékezetes maradt a meccs, különösen egy valakinek, akiről sokáig azt hittük, hogy csak egy egyszerű szurkoló. Később kiderült, hogy a pályára lépő John Guidetti párjáról van szó, aztán egy olvasónk hívta fel rá a figyelmet, nem véletlen érzékenyült így el a hölgy, Sanna Dahlström. Az ok: majdnem miatta tört ketté Guidetti szépen ívelő karrierje néhány évvel ezelőtt. A futballista nagyon mélyről kapaszkodott vissza és ezt könnyezte meg a barátnője.

Az olasz felmenőkkel rendelkező csatár Stockholmban született, a helyi IF Brommapojkarna csapatánál indult a karrierje. Majd a szülők munkája miatt néhány évig Kenyában, Nairobiban élt és futballozott. Tehetségét nagyon korán, már 16 éves korában felfedezték és a Manchester City akadémiájára került, ahonnan több csapatnak adták később kölcsön, végül a Cityben egyetlen meccset sem játszott.

A 2011/12-es idényben, 19 évesen fantasztikus idényt zárt a Feyenoordban, 23 bajnoki meccsen 20 gólt rúgott és a City visszarendelte. Felcsillant a remény, hogy a válogatott után a Premier League-ben is bemutatkozzon, amikor jött az a végzetes ebéd, amely miatt a barátnőjét a mai napig gyötri a lelkiismeret.

A barátnőméknél tartottuk a születésnapját és csirkét ettem. Ráadásul nem is sokat, mégis olyan ételmérgezéshez vezetett, amely miatt a pokolba kívánom máig is azt a napot. Rosszabb volt, mint bármilyen sérülés, egy olyan ritka vírust kaptam el, amely súlyosan károsította az idegrendszert. Egyik nap nem tudtam ráállni a lábamra, egész egyszerűen összeestem - mesélte Guidetti.

„A rotterdami Egyetemi Kórházba vittek, és a Manchester City orvosa is velem volt. Rájöttem, hogy komoly veszélyben vagyok. Azt mondták, úgy néz ki, hogy vége a sportkarrieremnek.

Ültem az ágyon és zokogtam, magam előtt láttam, ahogy az egész jövőm összeomlik.

Hónapokba tellett, mire egyáltalán lábra tudott állni. Szobabiciklivel, speciális tornával erősítették az addigra teljesen legyengült jobb lábát. Hat hónapos pihenés és kezelés után már a pályára is kimerészkedett és elkezdte újraépíteni a karrierjét. Másfél évet hagyott ki, amikor 2014 januárjában ott lehetett Stoke City csapatával a Premier League-ben és újra meccset játszott.

Egy évre még kölcsönadta a City a Celticnek, ahol már 35 meccsen 15 gólig jutott, az U21-es válogatottal Eb-t nyert, majd eladták a Celtának. Az elmúlt idényt az Alavésnél töltötte kölcsönben ahol 17 meccsen három bajnoki gólig jutott.

A 2012-es Eb-ről a betegsége miatt lemaradt, a 2016-os csapatba formája miatt nem került be. Most befért a vb-csapatba. A németek elleni találkozó 77. percében állt be. A lelátón könnyek között helyet foglaló barátnője és Guidetti tudja csak pontosan, mekkora utat járt be eddig a futballista. A svéd Rooney-nak becézett csatár még csak 26 éves, a transfermarkt szerint 5 millió euró az értéke. Jó néhány világbajnokság, vagy komoly meccs benne lehet abban a lábban.

„Nagy álmom volt, hogy ilyen tornán szerepeljek, két évet veszítettem a pályafutásomból, de most értem csak igazán, hogy van még időm.