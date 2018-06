Az argentinok eddig botrányosan szerepeltek a vb-n, és jelenleg csak azért álmodozhatnak a továbbjutásról, mert Nigéria megverte Izlandot, úgyhogy igazából teljes joggal ekézik őket a szurkolók és az otthoni média is, de valahol mondjuk az is érthető, ha kifakadnak emiatt, ahogy Biglia is tette vasárnap.

A játékos szerint nincs rendben, hogy akkor is csak beléjük rúgnak, amikor a legnehezebb helyzetben vannak, de megpróbálják ezeket a dolgokat félretenni, és arra a lehetőségre koncentrálni, amit kaptak a nigériai győzelemmel.