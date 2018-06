Pénzfeldobás, sárga lapok dönthetnek a továbbjutásról

Németország, Brazília, Argentína és Portugália is kieshet az utolsó fordulóban – vagyis a FIFA-ranglista szerint a világ öt legjobb csapatából négy is elvérezhet már a csoportkörben (a 3. Belgium már biztos továbbjutó). És még Spanyolország is. Eddig 15 csapat esett ki vagy jutott tovább: van olyan csoport, ahol 6 ponttal is lehet bukni, illetve még egy nullapontos csapatnak is van sansza továbbjutni. A lehetséges forgatókönyvek.