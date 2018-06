Irán majdnem kiütötte Portugáliát a 94.-ben

Három fontos változtatásra szánta el magát a portugál kapitány az Irán elleni vb-meccsükre: padra ültette az eddig kezdő Guedest, Bernardo Silvát és Moutinhót, helyettük Adrien Silva került a középpályára, André Silva fel csatárnak Ronaldo mellé, Quaresma a jobbszélre.

Az irániaknál visszakerült a kezdőbe a holland gólkirály, Alireza Jahanbakhsh, érthető, a továbbjutáshoz nyerniük kellett. A portugáloknak elég volt egy iksz is. És a csapatok tudták, hogy csoportjuk elsője Oroszországgal, másodikja Uruguayjal játszik a nyolcaddöntőben.

Még egy fontos szálat kell említenünk: Carlos Queiroz, az iráni kapitány 2008 és 2010 között Portugália szövetségi kapitánya volt, a 2010-es vb-n ő vezette a csapatot. Portugálként az összes játékosukat régóta ismeri.

Jól kezdtek a portugálok, Cristiano Ronaldo már a 3. percben helyzetbe került, nem túl jó szögből, de közelről lőtt, épp Beiranvand kapus karjaiba.

Jó volt a meccs, nagy volt az iram, és az irániak is játékban voltak, a 7. percben tanári kontrát vezettek, csak a végén Amiri eltörte a labdát, hat méterrel gurított mellé.

A feszültség a 9. percben mutatkozott meg, amikor Beiranvand kimozdult egy rossz beadásra, de a védője kirúgta a kezéből a labdát ami Joao Marióhoz pattant - a középpályás föléemelt. Beiranvand meglökte a hátvédet, aki nem vette észre hogy ő szólt, jön a labdáért.

A kapuban maradhatott némi ideg, mert négy perc múlva egy könnyű beadást kiejtett, szerencséjére épp védői álltak mögötte, egyikük kirúgta a labdát a mezőnybe.

A 22. percben iráni szabadrúgás ment mellé, de rúghatott Ronaldo is, a sorfalat találta el. A labda egy iráni könyökről pattant ki, Ronaldo reklamált is, de a bírót nem érdekelte.

34 perc után iráni helyzet jött, Jahanbakhsh fejelt, Rui Patricio csak másodszorra fogta. A félidő hajrája kicsit leült, de a 45. percben felpörgött újra a meccs: Ricardo Quaresma szédületes gólt rúgott - mi mással, jobb külsővel. Előhúzta a specialitását, jobbról csavart a jobbfelsőbe, a vb egyik gólja lesz ez is. 1-0-ra álltak a szünetben, portugália vezette a csoportot, mivel a spanyolok 1-1-re álltak Marokkóval a másik meccsen.

A szünet után eldönthetett volna mindent Cristiano Ronaldo: az 52.-ben megindult keresztbe, két védőn is átjutott, a harmadik simán belépett elé, elnyomta. A bíró továbbengedte a játékot, de hamar szólt neki a videós stáb, hogy ez bizony büntető lesz. A spori maga is megnézte videón, nem dönthetett másképp, befújta a tizenegyest. Az irániak nem értették, reklamáltak, sárgáért cserébe.

Ronaldo állt a büntetőhöz, erősen rúgta, de nem helyezte, Beiranvand fogta, ki is alig pattant róla. nagyjából olyan büntető volt, mint Messié a vb elején, csak kicsit erősebb.

Történelmi 11-es volt egyébként, a 19. amit ezen a vb-n befújtak.

Korábban világbajnokságon maximum 18-at fújtak be, még 2002-ben.

Irán kicsit belelendült a hárított büntető miatt, egészen formás támadást vezetett, de a végén Pepe az ötösről tisztázott.

Quaresma percei jöttek újra, előbb alkarral eltalálták az arcát, majd keményen a bokáját, de a bíró egyiket se fújta le, a portugálnak meg eldurrant az agya: megrúgta és ütötte Ezzatollahit. A bíró sárgával kegyelmezett meg neki, a videó meg nem szólt, hogy ez egyből piros lenne a futballban.

Öt perccel később Santos kapitány le is cserélte a gólszerzőt, igen bölcsen.

A 72.-ben újra megvillantott valamit Irán a tudásából, a csere Ghoddos lőtt fél méterrel mellé 18-ról.

Három perc múlva az irániak reklamáltak videóbírót látványosan, meg is nézték, de William Carvalho feltartására nem ítéltek büntetőt. Queiroz kapitányt kiment nyugtatni a bíró, de megbeszélték, és mindenki lehiggadt.

Az utolsó negyedóra inkább keménykedéssel telt, mint futballal, Cristiano Ronaldo egyik szabálytalanságát is megvideózták, amikor karral húzta be magát a védője elé, és könyökkel az iráni arcát is eltalálta. A bíró sárga mellett döntött, az is volt inkább, mint piros, csak persze a szabályok szerint ha durva szabálytalanságot videóznak meg, akkor piros vagy semmi kell hogy legyen a vége. Ami nem túl ésszerű, viszont a bíró döntése Ronaldóval szemben most az volt.

A portugáloknak különösen idegeskedniük nem kellett, ezekben a percekben a másik meccsen Marokkó megszerezte a vezetést, így Ronaldóék csoportelsősége nem forgott veszélyben, nagyon úgy tűnt, a spanyolok a második helyre szorulnak.

Csakhogy a finálé egészen szenzációsan alakult, a spanyolok egyenlítettek egy Aspas-sarkazással, amit les miatt megvideóztak, végül megadtak. Ezzel párhuzamosan Cedric Soares kezezését videózták percekig a portugál meccsen, majd be is fújta Caceres játékvezető.

Ansarifand kegyetlenül beverte a bal felsőbe, 1-1 volt a 92. percben. A csoport pedig így állt:

Spanyolország 5p Portugália 5p Irán 4p

Iránnak viszont a rengeteg videózás miatt maradt még legalább öt perc hosszabbítása, hogy lőjön egy gólt, megnyerje a meccset, azzal a csoportot, és egyben kiejtse Portugáliát.

94. perc vége: a labda egy elakadt passzkísérlet miatt Tarami elé pattant, az ötös sarka felé gurult, ha ballal rendesen alá tud nyúlni, gól. Lőtt is, de nem sikerült tökéletesen, Rui Patricio fölött elrepült a labda, de csak az oldalhálóba. Maradt az 1-1, Portugália megmenekült, másodikként jutott tovább a csoportból.

Spanyol-orosz és uruguayi-portugál nyolcaddöntő következik, Irán hazamegy, bár irtó kevésen múlt.

