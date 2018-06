A legbarátságosabb vagy a legbrutálisabb párharc lehet az angol-belga

A H csoport legerősebb csapata jelenleg egyértelműen Kolumbia, ami bárkire veszélyes lehet az oroszországi világbajnokságon. Amennyiben Kolumbia formába lendül és továbbjut, akkor az Anglia-Belgium duó egyikével fog játszani, aminek a G csoport egyik csapata sem örülne. Utóbbi kettő között viszont jelenleg a sárga lapok döntenek Anglia javára – három van Belgiumnak, kettő Angliának –, ha pedig Kolumbia csak másodikként jutna tovább, akkor nem kizárt, hogy

például két angol cserejátékos összerugdos pár belgát taktikai sárga lépokért cserébe.

A világbajnokság egyik nagy vívmánya ugyanis a, hogy a Fair Play dönthet a csapatok között: ha két csapat ugyanannyi pontot és gólt szerez, miközben ugyanolyan a gólkülönbségük, akkor a csoportkörben kapott sárga és piros lapoké lesz a főszerep.

Ez jelenleg a G és H csoportoknál kiemelten fontos: Anglia és Belgium a Kolumbia-Szenegál-Japán hármas két továbbjutójával fog játszani. A keretek erősségeit tekintve magasan Kolumbia a legjobb, a legjobb négyre is reális esélyük van, míg sem Japánban, sem Szenegálban nincs benne a potenciál, hogy túlélje a kieséses szakasz első körét. Kolumbiával tehát senki sem akar játszani, több szakértő is pedzegette, hogy a vélhetően kulcsjátékosait pihentető angolok és belgák is megpróbálhatják elkerülni őket.

Erre pedig minden esélyük meg is van.

Kolumbia Szenegállal játszik csütörtökön 16.00 órakor, míg Anglia és Belgium egymás ellen lép pályára csütörtök este 20.00-kor. Utóbbiak tehát pontosan fogják tudni, hogy a dél-amerikaiak a csoportjuk első vagy második helyén végeztek.

Ha Kolumbia csoportelső, akkor jelen állás szerint Belgiummal fog játszani a kieséses szakaszban. A belgák jók, vb-esélyesek, de egy Kolumbia elleni ki-ki meccsnél kényelmesebb lenne nekik is egy Japán-Szenegál duó. Ez egy nem különösebben érdekes szituáció, hisz az egyik csapat győzelmi kényszerben lenne, ami teljesen megszokott. Persze elképzelhető, hogy amennyiben a belgák nem vezetnének még a 80. percben, akkor elkezdenék keresni az ütközéseket, dobálnák magukat, hátha kioszt a bíró két angol lapot.

Anglia ebben az esetben nyilván a világ legbarátságosabb országa lenne, ami még véletlenül sem akarja bántani az ellenfelet. Fordított helyzetben, ha Kolumbia csak csoportmásodik, akkor viszont már tényleg érdekes lenne a párharc, ugyanis

Mindkét csapat veszíteni szeretne.

Anglia csoportelsőként nyilván ezt úgy érheti el, ha gólt kap, míg Belgium nagyon nem szeretne gólt lőni. Ha pedig nincs más, az angolok elkezdhetnék látványosan, sárga lapot érően húzni az időt vagy durva szereléseket bemutatni. Erre a belga válasz szintén az időhúzás és a visszarúgás lenne, hisz jelen esetben a több lap a jobb.

Az amerikai sportokban – hoki, kosárlabda, amerikai futball –, ahol játékosbörze van, a csapatok gyakran csinálják azt, hogy szándékosan rosszul játszanak, hisz így hamarabb választhatnak a tehetségek közül, vagyis jobb játékosokhoz juthatnak. A futballban ez nem olyan gyakori, simán elképzelhető, hogy sem az angolok, sem a belgák nem kezdenek el taktikázni, de nem lepődjünk meg, ha majd valami értelmetlen, megmagyarázhatatlan, baromságnak tűnő jelenetet látunk az angol-belga mérkőzésen.