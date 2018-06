Nem volt les a második japán gól?

2-2 lett a Japán-Szenegál vasárnap a vb-n, a japánok kétszer egyenlítettek, másodszor Keisuke Honda a 78. percben.

Az akció úgy kezdődött, hogy Oszako felívelte a labdát a középen helyezkedő Okazaki felé, akit a védője viszont megelőzött, és továbbcsúsztatta a labdát. Ami Inuihoz került, ő laposan visszagurította, Honda közelről berúgta.

A gólpassz már biztosan szabályos, de előtte Oszako felívelése lesgyanús, nem egyértelmű, hogy Okazaki nincs lesen:

Okazaki aztán nem ért a labdához, de egyértelműen beavatkozott az akcióba, miatta fejelt kapkodva Sané, így ha lesen állt a japán, érvényteleníteni kellett volna a gólt.

Les volt? 191 Nem

184 Igen

Sajnos egyértelmű kameraállás nincs, és nagyon furcsa, hogy a videóbírót nem is mutatták meg a közvetítésben. Ennél kevésbé necces eseteket is visszajátszanak oldalsó kamerából, sokszor még a vonalat is behúzzák, most viszont egyiket sem tették meg.

Gondolhatjuk, hogy fixen nem volt les, ezért nem mutatták meg nekünk, de ez a felső kameraállás nem ezt bizonyítja. És a videóbíró eddigi töketlenkedései is a kételyt erősítik.