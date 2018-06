Argentína belépett a Spongyabob-szintre

Brazília

Valahogy vezetik a csoportot, de ha nem tart 97 percig a meccsük Costa Rica ellen, akár nagyobb bajban is lehetnének. A szerbeknek is alakulhatott volna másképp a meccs Svájc ellen, van bennük erő, és fizikálisan biztosan felveszik majd a versenyt Neymarékkal. Az iksz már jó a braziloknak, de erre nem építhetnek, viszont ha az előző forduló utolsó 15-20 perc játékát átmentik, megállíthatatlan formába lendülhetnek.

Pánikindex: 2,5 tízperces hosszabbítás/5

Németország

Ha a braziloknál a hosszabbításról beszéltünk, a németeknél sem hagyhatjuk ki ezt, de ha van normális videóbíró, már beszélni sem lenne miről. Három félidőt elvicceltek ezen a vb-n, ideje lenne elkezdeni játszani, és talán még Joachim Löw is látja, kinek van helye a kezdőben és kinek nincs. A már szinte biztosan kiesett Dél-Korea ellen zárják a csoportot, ha nyernek, az sem elég, mert egy nagyarányú svéd győzelem még visszaüthet. Ha nem nyernek 2-3 góllal, lehet kongatni a vészharangot, pláne, ha netán Brazília jön utána egyből a nyolcaddöntőben.

Pánikindex: 3 mutogató stábtag/5

Spanyolország

Ugyanúgy indulnak a B csoportban, mint Portugália, a harmadik meccs előtt, tehát azon múlik majd a csoportelsőség – és ekkor már tudni fogják, ki vár rájuk az orosz, uruguayi párosból –, tehát oda kell lépniük a gázra a már kiesett Marokkó ellen. A 3-3-as döntetlen után nem bántottuk őket, azóta nyertek, és nem is játszottak rosszul a védekezésben elég jó Irán ellen, úgyhogy várjunk még.

Pánikindex: 0,5 védő, aki már előre utálja Diego Costát/5

Franciaország

Két karcsú győzelem után már továbbjutóként mennek Dánia ellen, ahol a csoportelsőség lesz a tét, vagyis az, hogy potenciálisan elkerüljék Argentínát (már amennyiben úgy alakul). Ez kellő motiváció kell, hogy legyen Antoine Griezmannék számára. Hosszú a torna, nem a csoportkörben kell beindulni (ami a mostani sokgólos csapatoknak intés is egyben), plusz eddig elég jól védekező csapatokkal játszottak, így nem is annyira hiányoznak a gólok a hat pont mellől. Dániát sem fogják kitömni, de ha százsázalékosan mennek tovább, annyi baj legyen.

Pánikindex: 1 topcsapat, aki vinné Mbappét/5

Argentína

Ha nem is csoda, de elég sok minden kell Lionel Messiéknek a továbbjutáshoz, példának okáért az első győzelem az idei vb-n, meg hát az, hogy a horvátok ne adják le Izlandnak a meccset. Jorge Sampaolit két vb-meccs után megpuccsolta a csapat, nem mondatták le, de a hírek szerint már nincs beleszólása semmibe, a játékosuralom pedig vagy hihetetlen szabadságot hoz (mint anno a Bayernnél Ancelotti kirúgatása után), vagy még nagyobb káosz jöhet.

Messi Ecuador ellen egyszer már a hátára vette a csapatot a selejtezőben, most is meg kellene mutatnia a képességeit, a csapatra gyakorolt hatását, vezérszerepét.

Pánikindex: 6 megpuccsolt edző/5

Belgium

Panama ellen beindultak, Tunézia ellen rákapcsoltak, de a nagy falat, Anglia most jön. A kezdő jelentős része a Premier League-ben játszik, eléggé ismerős arcokkal és stílussal találkoznak majd, gond tehát egy szál se.

Pánikindex: 1 Lukakut gólkirálynak/5

Anglia

Az egyetlen aggodalomra ugyanaz adhat okot, mint a belgáknál: mi van, ha túl korán gyújtották be a nitrót? Két meccs után ugyanúgy állnak, mint a csoport másik helyére pályázó belgák, 8 rúgott, 2 kapott gól, Harry Kane formája remek, de ne feledjük, hogy két elég gyenge csapat ellen voltak kiemelkedően jók.

Belgium ellen rém nyugodt meccs várható, a csoportgyőzelemért nem fogják szétrúgni egymást. Tudni fogják, Kolumbia hányadik lesz a másik csoportban. Egyelőre sárga lapokkal állnak jobban az angolok.

Pánikindex: 1 hiperbarátságos meccs a belgák ellen/5

Portugália

A Marokkó elleni nem túl fényes 1-0 sem ad okot a pánikra, a spanyolok elleni erős kezdés után annyira tekertek vissza a lendületből, amennyivel két éve még Eb-t nyertek. Amíg ez alé nem süllyednek, mondhatnánk, hogy nincs baj, de Irán ellen egy botlás végzetes lehet, igaz, már egy döntetlennel is továbbjutnak, ami kellő nyugalmat adhat a harmadik kör előtt. Csak nehogy Irán Marokkó után őket is meglepje.

Pánikindex: 1,5 átvédekezett meccs/5

Uruguay

Rém egyszerű a helyzet: nagyjából mindegy is, hogy megszerzik-e a csoport első helyét Oroszország legyőzésével, vagy nem, mert nem taktikázhatnak arra, hogy kit kapnak a feltehetően spanyol, portugál kettősből. Két 1-0-s győzelmük van eddig, ezzel akár tornát is lehet nyerni, ha végig tartják, úgyhogy nagyon bántani nem kell őket. Ha a négygólos meccsátlaggal kezdő oroszokat is nullán fogják, arra a védelemre már lehet építeni.

Pánikindex: 1,5 egygólos győzelem/5

Horvátország

Nigéria ellen döcögősen, de nyertek, Argentínát kifilézték, most jöhet a remek védelmű Izland. Egyelőre messze jobban néznek ki, mint még titkos esélyes státuszukban várta tőlük bárki, de idővel kijöhet, hogy csatárposzton nem veszik fel a versenyt a topcsapatokkal.

Bár, ha Modric olyan formában játszik, ahogy kezdett, vagy még javul, nem is kell bombaformában lévő csatár.

Pánikindex: 1,5 fejen rúgott Rakitic/5

+1 Oroszország

Bármit is szedtek az orosz játékosok, eddig bevált, Szaúd-Arábiát és Egyiptomot is szanaszét fárasztották a futkosásukkal – az első két forduló után jó 8 km-rel többet futottak, mint bármelyik másik csapat, meglepően jól bírják tehát a terhelést. Uruguay védelme viszont nem fogható a másik két csoportellenfélhez, itt válik majd el, hogy mit is tudnak az oroszok, akik egyébként már a fix továbbjutással is üzentek a kétkedőknek.

Pánikindex: 1 eltitkolt doppingprogram/5

A Pánikindexre a vb előtt a fogadóirodáknál 10 legesélyesebb csapat került fel.