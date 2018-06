Franciaország már biztosan továbbjutott a C csoportból, Dániának pedig egy franciák elleni döntetlen is garantálná a csoport második helyét. A franciák azonban ki is ejthetik a dánokat, bár ehhez Ausztrália győzelme is kell (erről bővebben itt írtunk).

A C csoport győztese a D csoport 2. helyezettjével játszik (ez jó eséllyel Argentína, Nigéria vagy Dél-Korea lesz), míg a csoportelső Horvátországgal találkozik a kieséses szakazban.