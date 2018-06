Igazi vb-klasszikus dönt Messiékről

Nigéria-Argentína meccs lesz este 8-tól a D csoportban, ezen dől el, hogy Argentína folytathatja-e a világbajnokságon vagy kiesik. Messiéknek nyerniük kell, és az is előfordulhat, hogy több góllal kell nyerniük, mint amennyivel Izland veri a csoport másik meccsén a horvátokat.

Horvátország hatpontos, biztosan továbbjutott, Nigériának 3, Izlandnak és Argentínának 1-1 pontja van. Az argentinoké a legrosszabb gólkülönbség, ők az utolsók a csoportban jelenleg: Izland 1-3-mal áll, ők 1-4-gyel állnak.

Fel van adva a lecke, ráadásul Nigéria Argentína egyik klasszikus vb-ellenfele. A 2014-es vb-is játszottak egymással, ugyanígy a csoport zárókörében, nem is akármilyen meccset. 3-2-re győztek az argentinok, végig vezettek, Nigéria kétszer egyenlített. Messi lőtte az első két argentin gólt, a másodikat szabadrúgásból.

A két afrikai találat is jól ismert emberé volt, az az Ahmed Musa duplázott, aki most Oroszországban az előző meccsen két nagyon pengés góllal elintézte Izlandot. Igazi visszavágó jön a négy évvel ezelőttiért. Egy nagy különbséggel: akkor a két csapat vállvetve továbbjutott, most csak az egyik mehet a nyolcaddöntőbe. (Vagy ha úgy alakul, egyik se.)

De itt közel sem ér véget a történelmük, 2010-ben a vb-n az első csoportkörben meccseltek. Messi már akkor is ott volt, 6. perces Gabriel Heinze-fejessel Argentína 1-0-ra győzött. Simán továbbmentek a csoportból, Nigéria viszont utolsóként esett ki.

2002-ben szintén egy csoportban voltak, és egymás ellen játszották az első meccsüket. Argentína ezt is megnyerte, 1-0-ra, Batistuta a 63. percben fejelte a gólt. Egyikük sem jutott a 16 közé.

Legklasszikusabb vb-meccsükhöz messzire, egészen 1994-ig kell visszamennünk, az amerikai világbajnokságig. Itt a második csoportkörben játszottak, illetve inkább rugdosódtak, ritka durva mérkőzés volt a Foxboro Stadionban, ahol 2001-ig az NFL-es New England Patriots is játszott.

Siasia zseniális akció végén már a 8. percben gólt emelt, vezetett Nigéria

Maradona a 21.-ben átengedett egy szabadot Batistutának, a kipattanót lőtte be Claudio Caniggia

ami talán sokaknak megmaradt: Caniggia második gólja (28. p), ahogy rákiabál Maradonára, hogy "Diego, Diego", adja már le neki a szabadrúgást, majd jobbal felcsavarja a bal felsőbe a 2-1-et

ez volt Diego Maradona utolsó győzelme, gólpassza és meccse világbajnokságon, illetve az argentin válogatottban: a lefújás utáni doppingellenőrzésen megbukott, nem játszhatott többet a tornán sem

A csoportból Nigéria elsőként, Argentína harmadikként ment tovább - még csak 24 csapat indult -, bár mindkettő - és a bolgárok is - hatpontosak voltak. A nyolcaddöntőben Argentína 3-2-re kikapott a románoktól, Nigéria 2-1-re az olaszoktól.

1994 óta tehát négyszer volt Argentína-Nigéria csoportmeccs a világbajnokságon, és mind a négyet az argentinok nyerték.