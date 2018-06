Három érintés hozta vissza Messit

Pocsékul kezdett Argentína, és nem sok jót ígér a folytatásra, hogy alapvető futballkérdésekben és csapatszinten is problémák vannak. Ami jó: mindez már rögtön az elején kiderült.

Argentína vért izzadva, kínkeservesen jutott tovább a csoportjából, 2-1-re verték Nigériát, és jól alakult nekik az izlandi-horvát is, amit a horvátok nyertek.

Argentínával visszatért Messi is, aki az első meccsükön büntetőt rontott, a másodikon mintha ott sem lett volna. Nigériának az első góljukat lőtte a 15. percben. Ever Banega adott neki óriási labdát, de még ennél is nagyobb volt, ahogy Messi lekezelte.

Bal combbal vette át, még mielőtt leesett volna, megtolta ballal, a következő érintés már a lövés volt, jobbal. Messi nagyon balos, de láttuk már korábban, ha nagyon kell, elvállaja jobbal is. Most nagyon kellett, és különösen jól jött ki belőle, talán élete legjobb gólja volt jobbal.

Az átvétel miatt meg az egyik legelegánsabb, amit lőtt.

Az átvétel határozta meg az egészet, ha tökéletes az első érintés, az nagyon nagyon megkönnyíti a gólszerzést. Ezt láttuk most is.

A gól rekordot is ért, ugyanis Messi lett az első futballista, aki tinédzserként - 2006-ban -, a húszas éveiben - 2014-ben - és 30 fölött is gólt rúgott világbajnokságon.

Messi a továbbiakban nem brillírozott, a showt a középhátvéd, Marcos Rojo lopta el, aki szintén ballábas, de jobbal rúgta a másodikat, amivel továbbjutott Argentína.

Szombaton négykor, a vb első nyolcaddöntőjében folytathatják, Franciaország ellen.