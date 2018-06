Svédország kiütéssel csoportelső

Svédország 3-0-ra legyőzte Mexikót az F csoport utolsó fordulójában, ezzel csoportelsőként jutott tovább. De Mexikó is továbblépett, hiszen a világbajnok német válogatott meglepetésre kikapott és csoportutolsóként kiesett. Izgalmas körülmények között zajlott le az utolsó öt perc.

Úgy vágtak neki a csapatok a meccsnek, hogy Svédország egy kétgólos győzelemmel egészen biztosan tovább fog jutni a csoportból, míg Mexikónak egy döntetlen jelentené azt, hogy egyáltalán nem kell foglalkozni azzal, mi történik a világbajnoki címvédő Németország és Dél-Korea meccsén.

Már a 15. másodpercben világcsúcs született, a mexikói Gallardo kapott sárga lapot, nála gyorsabban korábban még senki soha a világbajnokságok történetében. Az első negyedórában a svédek is maradtak aktívabbak, érthető is volt, nekik volt fontosabb a siker. A mexikóiaknak szintén voltak lehetőségeik, de valahogy benne volt a játékukban az, hogy egy döntetlennel sem járnának rosszul.

Az első félidő túlnyomó részében a svédek próbálták irányítani a játékot, ám a félidő utolsó perceiben Mexikó nyomta meg a hajrát, igazán komoly gólhelyzet nem alakult egyik kapu előtt sem.

A második félidő első bő negyedórája aztán megváltoztatott mindent. Előbb az 50. percben egy jobb oldali beadás utáni rossz, továbbperdülő lövést Augustinsson vágott be az ötös sarkáról, majd 12 perccel később 11-est kaptak a svédek - még videó sem kellett volna hozzá - : ismét Granqvist volt a főszereplő, és most sem hibázott. Innen már Svédország volt a továbbjutó, akárhogy is alakult volna a német-dél-korea meccs.

Aztán a szerencse is a svédek mellé állt, a 74. percben Augustinsson úgy pörgette tovább a labdát, hogy az Alvarez kezéről éppen a saját kapujába pattant, 3-0. Ezzel gyakorlatilag az eldőlt, hogy a svédek mindenféleképp tovább fognak menni a csoportból. A mexikói drukkerek pedig innentől nem ezt a meccset, hanem a németekét figyelték, hiszen ha ott döntetlen maradt volna az állás, az még mindig az ő továbbjutásukat jelentette.

Hihetetlen jelenetek zajlottak pályán, a lelátón az utolsó percekben. A közép-amerikai csapat játékosai mentek előre, miközben a lelátón mindenki a másik meccsre figyelt. Amikor pedig megtudták, hogy a koreaiak vezetést szereztek, már senkit sem érdekelt, hogy mi történik a pályán, a továbbjutás még egy 3-0-s vereséggel is megvolt.

