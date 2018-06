Abszolút antifocival mentek tovább a japánok

A Japán-Lengyelország mérkőzés az E csoportban csak az egyik fél számára volt igazán fontos, hiszen Lengyelország biztos kiesőként igazából tét nélkül mehetett fel a pályára. A japánok már egy döntetlennel is tovább jutottak volna, egy győzelemmel pedig garantáltan csoportelsőként.

A japán csapat hat helyet változtatott a legutóbb kezdőcsapatukhoz képest, a lengyeleknek meg annyira maradt, hogy napra pontosan 36 éve érték el a legnagyobb vébésikerüket, amikor is Zbigniew Boniek mesterhármasával verték Belgiumot 3-0-ra. Boniek azóta a lengyel futballszövetség elnöke.

14 Galéria: Futball vb 2018, Japán-Lengyelország 0-1 Fotó: Ueslei Marcelino / Reuters

A meccs első félideje alig-alig hozott izgalmakat, egyedül Kavasimának kellett egyszer óriásit védeni egy lengyel akció után. Azonban az első félidő nagy része unalmas tilitolizással telt, még csak egy sárga lapot sem kapott senki, nem igazán erőltette egyik csapat sem a játékot. A félidő végére annyira leült a színvonal, hogy a nézők szó szerint kifütyülték mindkét csapatot az antifutball miatt.

A második félidő már valamivel pörgősebbre sikerült, de meglepő módon a lengyelek tűntek összeszedettebbnek, a japánok sehogysem találtak fogást a lengyeleken. Olyannyira, hogy az 59. percben Kurzawa végezhetett el egy távoli szabadrúgást, amiből az egyik előlre merészkedő védő, Jan Bednarek szerzett gólt jó öt méterről.

Japán be is húzta a kéziféket, láthatóan csak húzni akarták az időt úgy, nehogy bármelyikük is lapot kapjon, és ezen múljon a továbbjutás. A közönség ezt megint nem értékelte túlságosan, és a 85. perc környékétől ismét vad fütyülésbe kezdtek a pályán nem érzékelhető játék, és labdarúgásnak csúfolt alibizés láttán. Az utolsó 10 percben konkrétan a japán játékosok a felezővonalnál passzolgatták a labdát, csak legyen már vége ennek az egésznek.

Ezzel eldőlt, hogy a pont-, gól- és mindenféle azonosság miatt Szenegál és Japán között a fair play, vagyis a sárga és piros lapok különbsége dönt, ebben pedig az ázsiaiak jobbak voltak, vagyis bejutottak a nyolcaddöntőbe. Soha ilyen nem történt még a vébék történetében.

Öss