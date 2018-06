Marcelo sérülését a matrac okozta?

A Brazília–Szerbia-meccsen elég hamar elhagyta a pályát a brazilok balhátvédje, Marcelo. Sérülésre hivatkozott, de nem lehetett tudni, hogy milyen jellegű a sérülése. Később kiderült, hogy valamelyik hátizma görcsölt be. A brazil csapatorvos nyilatkozott az állapotáról.

Marcelo is elég furcsának nevezte a baját, amiről még túl sokat az orvos sem tud, szerinte is 24 vagy 48 órát kell várniuk, hogy kiderüljön, mi a gond, és végleges diagnózist állítsanak föl. Így egyelőre arról sem beszélt, hogy a hátvéd ott lehet-e a Mexikó elleni nyolcaddöntőn.

„Begörcsölt a gerincét stabilizáló izomzata. Lehet, hogy a moszkvai matraca volt lágyabb a szokottnál, és ez okozott problémát a gerincénél. Várjuk, hogy mi lesz ebből" – mondta Rodrigo Lasmar aki azért azt kizárta, hogy a sérülés meccsen vagy edzésen eredő terhelésből, esetleg feszült idegállapot miatt jelentkezett.

Lasmar arról is beszélt, hogy ha nem javulna Marcelo állapota, még akkor is képes lehet fájdalomcsillapítókkal játszani. Maga a hátvéd is azt írta Instagram-oldalán, hogy

Hála Istennek, semmi súlyos nem történt. Kis idő, és visszatérek!

Korábban egy másik brazil játékos is megsérült, Douglas Costáról azt nyilatkozták, hogy jó esetben az elődöntőre vagy a döntőre épülhet fel combizomsérüléséből, már ha eljutnak addig a brazilok.