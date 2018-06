Én már meghódítottam a világot, most a svédek fogják

Bár egy darabig lebegtette Zlatan Ibrahimovic, hogy a világbajnokságra visszatér a svéd válogatottba, de ebből nem lett semmi. Sokak szerint jobb is így a csapat. Ibrahimovic természetesen végigkommentálja a vb-t, a svédek továbbjutását már a szokásos túlzott önbizalommal méltatta.

„Megmondtam a világbajnokság előtt, hogy messzire el fognak jutni, és valószínűleg meg is nyerik. Nagyon boldog vagyok, büszke vagyok arra, hogy svéd vagyok, hogy a svéd zászlót viszem. Én meghódítottam a világot, most pedig éppen Svédország hódítja meg a világot."

Ibrahimovic szerint a svédek megmutatták, hogy bármilyen kemény ellenfelet kaphatnak, megbirkóznak vele. Svédország a csoportjában Mexikót és Dél-Koreát győzte, a később kieső és címvédő Németországtól 2-1-re kapott ki egy 94. perces góllal. A nyolc közé jutásért Svájccal játszanak majd.

„Bárki játszik a svédek ellen, biztosan nehéz lesz neki, és szerintem ezt mindenki tudja. Ezt már meg is mutatták, ők maguk is tudják és így fogják folytatni. Nehéz meccs lesz, európai derbi, meglátjuk, mi lesz. Eddig két nem európai csapatot vertek, egy európaitól, Németországtól kikaptak, de azt hiszem, ez most nem számít, mert most már csak győzni vagy elbukni lehet" – mondta Ibrahimovic.