C. Ronaldo&Co. vs Uruguay

Szombat este Uruguay és Portugália játssza majd a második nyolcaddöntőt a világbajnokságon. Uruguay kifogástalan mérleggel jutott túl a csoportkörön, mindhárom ellenfelét legyőzte, ráadásul kapott gól nélkül lépett tovább. A csapat két legnagyobb sztárja, Luis Suárez és Edinson Cavani is gólt lőtt már, előbbi kétszer is betalált, Cavaninak sokadik próbálkozásra, a 14. lövésből jött össze az első gól.

Ennek ellenére mindkét csatártól valahogy több kellene a portugálok ellen. Suárez az összjátékban halványabb a bajnokságban megszokottnál, sokkal kevesebb passza van. Míg Cavani a kapu előtt bizonytalankodott többet az elmúlt három meccsen, nem valószínű, hogy a portugál védők túl sok teret hagynak majd neki. A dél-amerikai szakértők szerint a középpályán van még mit csiszolni, főleg az ellenfél támadásainak szűrésénél.

Fotó: AFP

Cristiano Ronaldo majdnem egymaga vitte be csapatát a legjobb tizenhatba, a spanyoloknak lőtt mesterhármasa sokáig emlékezetes marad. Ugyanakkor Marokkó ellen már döcögött a gépezet, Irán ellen pedig néhány araszon múlott, hogy a csapat nem esik ki. Azon a meccsen már Ronaldónak sem ment annyira, az is csoda volt, hogy a pályán maradhatott a könyököse után.

Ez is azt bizonyította, hogy ha a Real Madrid sztárjának nem megy annyira, akkor a csapat is nehezebben építkezik, így aztán fontos lehet a válogatott számára, hogy a Quaresma, Carvalho, Moutinho, Joao Mário középpályás sor ennél sokkal hatékonyabban támogatja majd a csatársort, akár a gólok tekintetében is jobban kiveszi majd a részét.

Annyi adalék még a meccshez, hogy 46 év után találkozik ismét a két csapat, Uruguay még sosem nyert Portugália ellen, igaz erre 1966 után 1972-ben lett volna csak lehetősége, de egy 3-0 után 1-1 volt a két csapat meccsén.