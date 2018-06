Másodszor is fejen rúgta az ellenfelet, megint megúszta piros lap nélkül

Az argentin válogatott védője, Nicolás Otamendi másodszor is elvesztette fejét a világbajnokságon, ráadásul ugyanúgy, hasonló helyzetben – a horvátok ellen Ivan Rakiticet rúgta (volna) fejen a labdával közvetlen közelről, de csak a vállát érte a lövés, a franciák elleni elbukott nyolcaddöntőben pedig Paul Pogbával tett ugyanígy, már célba találva.

Mindez a hosszabbítás legvégén, a 93. percben történt, az eset után kis dulakodás is jött, amiben Otamendi, illetve a Pogba védelmére kelő francia csatár, Olivier Giroud kapott sárga lapot.

A horvátok ellen 2-0-s hátránynál tett így a 85. percben, akkor már nem sok múlt a dolgon, azzal viszont, hogy Pogbát megrúgta, és tömegjelenetet robbantott ki, jó másfél percet elvett csapatától, amiben akár az egyenlítés is meglehetett volna.

Otamendi két fejen rúgást is megúszott a vb-n kiállítás nélkül, ami érthetetlen, hiszen a bíró nem csak magát a tettet, a szándékot is büntetheti, már pedig mindkét esetben világosan látszott, hogy nem véletlen találta el ellenfelét, közvetlen közelről, szándékosan rúgta meg Rakiticet és Pogbát is a labdával.