Uruguay 2-1-re verte Portugáliát a nyolcaddöntőben, vége Ronaldo vb-jének is

Uruguay először kapott gólt a világbajnokságon, de 2-1-re megverte a nyolcaddöntőben Portugáliát. Az uruguayi védelem most is remekül működött, leszedték Ronaldót a pályáról. A megsérült Edinson Cavani lett a meccs embere, aki a 7. és 62. percben is betalált.

Uruguay kapott gól nélkül érkezett, de most a négygólos C. Ronaldót kell megállítania, a középpályán dőlhet el a meccs.

Uruguay, ha nem is látványos játékkal, de mind a három csoportmeccsét megnyerte, és a torna egyetlen olyan csapataként jutott a legjobb tizenhat közé, amelyik nem kapott gólt. Portugáliának meg kellett küzdenie a csoportmásodik helyéért, csak egyetlen meccset tudott megnyerni.

A meccs elején Portugália kontrollálta a meccset, előbb Bernando Silva próbálkozott, majd a hatodik percben Cristano Ronaldónak már kapura menő lövése is volt. Egy perccel később viszont Uruguay gyorsan felvitte a labdát, Cavani egy zseniális oldalváltással átemelt Luis Suárezhez, aki halálpontosan vissza is tette középre Cavanihoz, aki lendületből a kapuba fejelt.

Uruguay a gólja után visszaállt, átadta a területet a portugáloknak, akiknek valahogy át kellett volna jutniuk a védőfalon. Godínék azonban nagyon koncentráltak voltak, egymás után blokkolták a lövéseket, Ronaldót meg eltüntették, középen nem jutott labdához. A bal oldalon ugyan kapott labdát a portugál csatár, de egyből hárman voltak rajta, nem tudott betörni. (A nyolcaddöntő közvetítését itt tudják elolvasni.)

Az uruguayiak keveset támadtak, de indításaik veszélyesek voltak, az elöl hagyott Suárez gyorsan kapu elé tudott kerülni. A 21. percben is jobbnak látták a portugálok egy taktikai faulttal megállítani. Utána a szabadot is ő lőtte harminc méterről, megint úgy, ahogy az oroszok ellen egyszer már bejött neki. Laposan, a sorfal alatt ment el labdája, Rui Patricio nem is védte könnyen.

Egy darabig még felvállalta Uruguay, hogy rúgófalnak tekintse őket Portugália, – Ronalo jó helyről szabadot is lőhetett – , de fél óra játék után már többször törtek előre, Cásceres osztogatott nagy labdákat. Igaz, helyzetekig nem jutottak ezekből. A félidő végén megint a portugálok irányítottak, túl sok ötlet nélkül, Suárez meg szerzett egy kis pihenőt, amikor eljátszott egy durva szabálytalanságot. A félidő utolsó momentuma Cavanié volt, aki egy felvágott labdát próbált kapura tenni éles szögből.

A második félidő elején Uruguay feljebb tolta a védelmét, letámadta a portugálokat, de aztán megint visszaálltak, és továbbra is elég kényelmesen blokkoltak vagy jó ütemű ütközésekkel hatékonyan tördelték a támadásokat. Nagyjából tíz percig működött is, de előbb Guerreiro lövése mutatta, majd egy szöglet mutatta meg, hogy megbontható az uruguayi védelem. Az 55. percben Pepe fejelt úgy kapuba hat méterről, hogy üresen hagyta Godín, mert inkább Ronaldóra váltott ki.

Uruguaynak újra fel kellett pörögnie, és elég gyorsan válaszolni tudott egy gyors akcióból. Muslera kapus rúgta fel a labdát, Bentancur vette le a 16-os előtt, majd lazán átgurított a bal oldalra, – három védő is csak nézte – Cavani jött a szokásos lendülettel, majd egy szép csavarással a bal alsóba küldte.

A 70. percben újra egyenlíthetett volna Portugália, Muslera kapus bizonytalankodott egy beívelésnél, kiejtette a labdát, majd a földre is került, de Bernardo Silva az üres kapuba sem tudott betalálni. Ezután cserélt kényszerűségből Uruguay, legjobbja, Cavani nem tudta folytatni sérülés miatt. Stuani állt be a helyére.

A portugálok ezután is folyamatosan nyomtak, szinte csak náluk volt a labda, de továbbra is csak pontrúgásokból tűntek veszélyesnek, egy az egyben nehéz volt megverni az uruguayi védőket. Portugália a végére behozta még az irániaknak gólt külsőző Quaresmát, majd Fernandest is, utóbbi próbált is újítani, de távoli lövései nem voltak veszélyesek.

Uruguay teljesen beállt, néha előrevágott egy labdát, amire Suárez rásprintelt, a 92. percben harciasan meg is tudta tartani a labdát, elhúzott a balszélen, tökélesen adott be, de Rodriguez lemaradt róla.

A portugáloknak muszáj volt sietni, Quaresmának volt is egy jó megindulása a jobb szélen, Stuani akasztotta össze a lábait, de megúszta még a szabadrúgást is. Ronaldo ezen teljesen kiakadt, a bíró szövegelésért sárga lapot is adot neki. Ez volt egyébként a meccs egyetlen lapja. A 95. percben már minden megpróbált Portugália, Rui Patrico kapus is felment fejelni a szöglethez, el is érte a labdát, de saját kezére fejelte. Videóbírózás után is ez derült ki, hiába óvtak a portugálok, 2-1 lett a végeredmény. A negyeddöntőben Franciaország lesz Suárezék ellenfele.



