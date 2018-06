Őrült meccsen ejtették ki a franciák Messiéket, 4-3 a nyolcaddöntőben

Minimálisat alakított csak Jorge Sampaoli, az argentin szövetségi kapitány a Nigéria ellen győztes csapaton, a csatár Gonzalo Higuaín helyére a szélső Christian Pavón került a kezdőcsapatba, ezzel 4-4-2-ről inkább 4-3-3-ra váltottak, a hatékonyságuk viszont nem javult, sőt. Az első veszélyes helyzetet a franciák alakították ki már a 9. percben, de Antoine Griezmann majdnem tökéletesen helyezett 23 méteres szabadrúgása a kapufáról vágódott ki.

Három perccel később még közelebb kerültek a gólhoz a franciák – Kylian Mbappé okozott gondot eszement sebességével, a saját térfelének közepéről indult meg, majd amikor a tizenhatoson belülre ért, Marcos Rojo – aki Nigéria ellen még hős volt, hiszen győztes, továbbjutást érő gólt szerzett – hátulról lerántotta a. jogosan járt a sárga lap az argentinnak, és a tizenegyes Franciaországnak. A labda mögé a szabadrúgást is elvállaló Griezmann állt fel, hidegvérrel gurította be a második büntetőjét az oroszországi világbajnokságon.

A 19. percben szinte ugyanez volt a recept, Mbappé hatalmas sebességgel húzott el három védő mellett, nagyjából onnan kapta a labdát egy szabadrúgásból, ahonnan a tizenegyes előtt megindult, ekkor viszont már Nicolás Tagliafico ütötte el, de még pont a tizenhatos előtt, így csak szabadrúgást kaptak a franciák. Tagliafico viszont már az első félidő fele előtt összeszedte a második argentin lapot.

Argentína is szeretett volna egy büntetőt a bírótól, a 37. percben Lionel Messi esett el a vele visszalépő Griezmann mellett, az iráni bíró viszont se nem fújt, se a videóbíró segítségét nem kérte, maradt az 1-0. De nem sokáig: még a félidő előtt megbüntették az argentinok az egygólos előny miatt behúzódó franciákat, és Ángel Di María közéről ballal hatalmas gólt lőtt a bal felsőbe.

Az Opta statisztikája szerint 27,6 méterével Di María gólja az eddigi legtávolabbi találat az oroszországi világbajnokságon.

A gól a második félidőre is lendületben tartotta a PSG szélsőjét, rögtön a kezdés után a tizenhatos mellett harcolt ki szabadot, amiből aztán meg is lett a fordítás, még ha nem is direkt. A belőtt labda kipattant, Messi szedte össze, majd lőtt, abba nyúlt bele Gabriel Mercado az ötös előtt, és mivel Benjamin Pavard csúnyán beragadt, lesről sem lehetett szó.

Pavard-nak tíz perc kellett, hogy javítson, még ha nem is csak rajta múlt az argentin gól. Lucas Hernández futott el a bal szélen, elsőre úgy tűnt, hogy a beadása senkinek nem lesz jó, de Pavard 17 méternél rádőlt, és jobbal iszonyatos erővel bevágta keresztbe, nagyjából úgy, mint Nacho a portugálok ellen, csak ez még nagyobb gól volt.

Az őrület itt nem állt le, az argentinok után a franciáknak is sikerült a fordítás, méghozzá szinte egyből az egyenlítés után. Az előkészítés megint a bal oldal és Hernández feladata volt, csak ezúttal célba talált a beadás – Mbappé a Blaise Matuidi rossz lövése után levágódó labdára csapott le, kihúzta balra, majd laposan célzott Franco Armani lába mellé, a kapusnak esélye sem volt leérni a labdára.

A 68. percben pedig már 4-2-re vezettek a második félidőt döbbenetes tempóban nyitó franciák. Mbappé tudott duplázni egy nagyon gyorsan végigvitt támadás után, Matuidi után Olivier Giroud kapta a labdát, nem tartotta sokáig, a hatalmas sebességgel sprintelő Mbappé elé tálalt, aki be is lőtte a hosszúba.

Mindkét Mbappé-gólnál a félidőben csereként beálló Federico Fazio maradt le, Rojo helyére érkezett, nem volt valami nagy csere.

A rövid idő alatt bekapott három gól, és az ezzel járó kétgólos francia előny láthatóan megrázta az argentinokat, se ritmust nem tudtak váltani, se a védelmet nem tudták összefogni, tulajdonképpen csak a franciákon, és a több kihagyott zicceren múlt, hogy nem lett még egy-két gól a lefújásig.

Az argentinok minden erejükkel támadtak a végéig, a csereként beálló Sergio Agüero, illetve Messi és Di María nagyot küzdöttek, ennek végül a 93. percben meg is lett az eredménye, amikor Agüero szépíteni tudott, az egyenlítés viszont már nem sikerült nekik, Franciaország jutott a nyolcaddöntőbe. A gól után még az indulatok is elszabadultak egy pillanatra, Otamendi és Giroud kapott emiatt lapot (összesen nyolc sárga volt a meccsen), a franciák viszont megúszták, nem tiltottak el senkit második sárga lappal a negyeddöntőre.

18 Galéria: VB 2018 - Franciaország-Argentína Fotó: Dylan Martinez / Reuters

Lionel Messinek továbbra sincs gólja világbajnokságon az egyenes kieséses szakaszban, de az argentin kiesés nem csak rajta múlt, a meccs nagy részében szervezetlennek tűntek.

Franciaország az esti Uruguay–Portugália nyolcaddöntő győztesével folytatja.

Franciaország–Argentína 4-3

stat