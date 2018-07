Hat 11-es maradt ki, nyertek a horvátok

131 válogatott meccs után fejezi be 34 évesen.

Akinfejev két tizenegyest is fogott, óriási szerepe volt a spanyolok kiejtésében, pedig eddig szinte csak a potyái miatt emlékezhettünk rá.

A horvátok favoritként mentek a meccsre, összeállt az atomközéppálya Mandzukic mögött: Perisic, Brozovic, Modric, Rakitic, Rebic. Kevés válogatott cserélné el ezt bármire.

A dánok az egységükben és a szervezettségükben bízhattak, illetve a szívósságukban és lelkesedésükben. Na és Christian Eriksenben, aki a horvátokhoz hasonlóan a világ legjobb középpályásai közé tartozik.

Jól is kezdtek: 1. perces potyával vezettek a dánok, Mathias Jörgensen kapura kotorta a labdát egy lecsorgó szöglet után, Subasic bevédte. A labda a kapufáról lepattanva vánszorgott a vonal mögé. Az óra az 55. másodperc környékén járt, 1-0.

A horvátoknak amilyen pechesen kezdődött, olyan szerencsésen folytatódott a meccs, a 4. percben Mandzukic egyenlített. Dalsgaard fejen találta társát a labdával a 16-oson belül, a csatár közelről beverte a lepattanót. 1-1, és még nem telt el 240 másodperc.

Talán túl gyorsan is jött a két gól - a válasz mindenképp -, mert a következő 20 percben egy sorfalon felpattanó Perisic-szabadon és egy büntetőt nem érő Mandzukic-mezcibáláson kívül más nem történt.

Dán helyzetet láthattunk a 27. percben, Braithwaite jobbal lőtt közelről, Subatic most ügyesen védte. A horvátok nagy Rakitic-lövéssel válaszoltak - Schmeichel kiütötte -, a kapus aztán a középre lőtt kipattanót is kiütötte, Perisic meg jobbal bűn rosszul találta el az ismétlést. Újra próbálkozhatott, de azt meg fölévágta, bravúr lett volna, ha képes leszorítani, olyan magasra pattant a labda előtte.

39. perc: Modric adott be szabadot balról, jobban nem is ívelhette volna, Lovren felment csúsztatni, de csak épphogy beleért a labdába, ami mellément. Nagy gólszerzési lehetőség volt, ezt be kellett volna csúsztatni. Ekkorra végképp kiderült, a horvátoké a jobb csapat, a dánok felíveléseken kívül mást nem igazán tudtak összerakni.

A dán veszélyt Eriksen jelentette, három perccel a félidő előtt olyan ravaszul ívelt kapura, hogy Subasicnak esélye nem lehetett odérni, de a labda a kapufák találkozásán csattant, és kipattant a pályáról.

Rakiticnek volt még egy lövése 17-ről, de gyenge, Schmeichel jobbra vetődött, simán fogta. 1-1-gyel mentek szünetre a csapatok.

A második félidőre végképp megnyugodott a meccs, a dánok rájöhettek, hogy a horvátok jobbak, sokat nem kockáztattak, ami viszont még rosszabbat tett a játéknak: a horvátok is rájöttek, hogy ők jobbak, és nem igazán erőltették a góllövést, mintha csak arra gondoltak volna, majd bemegy valahogy magától is a győztes góljuk.

Perisicnek volt is lehetősége, de eszébe nem jutott passzolni, inkább lőtt. Brozovic meg teljesen észrevehetetlen volt, nem volt játékban. Le is hozta Dalic kapitány a 70. környékén, Kovacic jött a helyére.

Sokat nem dobott a horvát játékon, sőt inkább a dánok kezdtek veszélyesek lenni, Nicolai Jörgensen lőtt 14-ről, pedig ha elengedi a labdát, a társa sokkal jobb szögből rúghatta volna rá. Majd Eriksen kapkodta el 16-ról, Subasicnak egyik sem okozott gondot.

A horvátok a 80. perc körül kapcsoltak, hogy már csak 10 perc van, és nyomták meg a hajrát. Ez leginkább Rebic cselsorozatában nyilvánult meg, elfektette a védőjét a jobbszélen, jól is tette középre a labdát, de egy védő bele tudott érni. Vrsaljko érkezett a második hullámban, lövését szögletre blokkolták.

Schöne válaszolt egy távoli lövéssel a másik végen, 2 méterrel mellé.

Rakitic még a 92.-ben ráküldte a labdát közel 30-ről, ez csak fél méterrel ment mellé.

A dánoké volt az utolsó akció, szöglet után Braithwaite lőtte rá a kipattanót, egy métert tévesztett.

1-1-re végződött a 90 perc, jöhetet a hosszabbítás, a második a vb-n a délutáni spanyol-orosz után.

Az első tizenöt perc fele a dánok támadásaival telt, a második a horvát akciókkal, de veszélyesnek nem igen lehetett mondani egyiket se. A horvátok most még az addiginál is kevesebbet játszottak, nem mertek futballozni. A dánok azt nyújtották, amit tudnak.

A dánok negyedik cseréje - hosszabbításban ezt is lehet már -, Pione Sisto villant a hosszabbítás második félidejének elején, de a 16-os bal sarkáról mellécsavart egy méterrel.

A 114. percben láttuk az első nagy drámát. Modric adott egy nagy passzt, amivel Rebic kilépett, már Schmeichelt is kicselezte, amikor Martin Jörgensen hátulról felrúgta az üres kapu torkában. A vétkes nem is reklamált, azt tette, amit ebben a helyzetben tennie kellett, felrúgta a horvátot. Sárgát kapott, a megítélt büntetőt Modric végezte el.

Gyengén a bal alsóra helyezett, Schmeichel jóval hamarabb kijött a vonalról, az irányt eltalálta, ki sem pattant róla a labda, úgy fogta meg.

Maradt az 1-1 120 perc után is, kezdhették a tizenegyesrúgásokat.

Eriksen lövését Subasic kapufára rúgta, 0-0

Badelj lövését is kifogta Schmeichel, 0-0

Kjaer teli csűddel bebombázta a balfelsőbe (úristen), 0-1

Kramaric a jobb alsóba, 1-1

Kroen-Daehli ugyanoda, 1-2

Modric középre, neccesen, de bent, 2-2

Schöne félmagasan, Subasic simán fogta, 2-2

Pivaric jobban rúgta, de Schmeichel eltalálta, kivédte ma a harmadik 11-esét is, 2-2

Nicolai Jörgensen középre rúgta, Subasicban elakadt, ő csak a szétlövésben fogott hármat, 2-2

Rakiticé volt az utolsó 11-es, biztosan belőtte a jobbalsóba, 3-2, Horvátország továbbjutott

Horvátország Oroszországgal játszik a 8 között.

Subasic három 11-est védett a szétlövésben, ami vb-rekord, a portugál Ricardo tudott ugyanennyit 2006-ban az angolok ellen. Schmeichel szintén három tizenegyest fogott, de egyet a hosszabbításban. Az övé a legnagyobb dráma, hogy ezek után nem jutottak tovább.

