Az orosz potyakapus mennybe ment

A rendes játékidő, majd a hosszabbítás végén is 1-1 volt a Spanyolország–Oroszország vb-nyolcaddöntő eredménye, a büntetőpárbajt pedig az oroszok nyerték, kis meglepetésre kiejtve a spanyolokat a legjobb tizenhat között.

A spanyolok belőtték az első három büntetőjüket, majd Koke és Iago Aspas is rontott, pontosabban az orosz kapus, Igor Akinfejev védett. Előbb kézzel, majd lábbal, mindkettőnél érezte az irányt.

A második védésnél viszont szerencséje is volt, lábfejjel rúgta ki Aspas tizenegyesét, akár mellé is nyúlhatott volna, vagy simán túlugrik a labdán.

A 32 éves Akinfejev azonnal hős lett, ha tovább nem is jutnak a vb-n, akkor is valószínűleg erre emlékeznek majd a pályafutásából, pedig eddig inkább negatív előjelű jelenetek miatt volt emlékezetes, évek óta óriási potyakapusnak tartották, bár az orosz kapitányok bizalma töretlen volt iránta.

Már négyévesen felfedezték

Akinfejevet négyévesen szúrta ki a CSZKA egyik játékosmegfigyelője, gyorsan be is rakták a kapuba. Tizenhat évesen már ifibajnok volt a moszkvai csapattal, a következő szezont pedig már a felnőktkel kezdhette meg 2003-ban, kapott is 13 meccset abban az idényben, amikor a CSZKA a Szovjet Unió összeomlása után az első bajnoki címét nyerte.

2004-ben egy Norvégia elleni barátságos mérkőzésen az orosz válogatott történetének legfiatalabb kapusa lett 18 évesen, és bár akkor még nem vitték ki az Eb-re, a következő években bebetonozta magát az orosz kapuba, ahol a vb-nyolcaddöntőt is beleértve már 110 mérkőzésen lépett pályára, amivel harmadik az örökranglistán, csak a 112-szeres válogatott Oleg Blohin, illetve a védelemben még mindig aktív, már 125 válogatottmeccsnél járó Szergej Ignasevics előzik, de a hátvéd hat évvel idősebb Akinfejevnél.

A potyakapus

Azok után persze, hogy mennyi nagy hibája volt, az is meglepő, hogy eddig kitartottak mellette a válogatottnál. A 2014-es világbajnokságon például rajta ment el a Dél-Korea elleni első orosz meccs, egy távoli lövést egyész egyszerűen bevédett, így csak 1-1-gyel kezdték a vb-t.

Algéria ellen a csoportmeccs harmadik fordulójában megint főszerepbe került, akkor egy szabadrúgásnál sikerült mellé nyúlnia, bár később kiderült, hogy a beadás előtt lézer vakíthatta el. Azzal lett 1-1 a 60. percben, a bekapott gól az oroszok továbbjutásába került.

Még akkor ősszel a BL-ben is alkotott, a Roma–CSZKA mérkőzésen egy oldalról belőtt labdát sikerült bevédenie. A 2016-os EL-kiírásban szimplán csak pechje volt, amikor a Tottenham ellen látványos öngólt hozott össze. Egy évvel később pedig már az is hírértékű volt, amikor 11 év után végre kapott gól nélkül hozott le egy mérkőzést a Bajnokok Ligájában.

Egy évvel a vb előtt is hallatott magáról, a Konföderációs Kupán Mexikó ellen hibázott, egy hosszú indításnál számolta el magát, azt hitte, a tizenhatoson belül megszerezheti a labdát, majd amikor rájött, hogy sietnie kell, hogy elérje a mexikói Hirving Lozano előtt, a tizenhatoson kívül rúgta mellen a még így is gólt szerző ellenfelét.

Ezek után jött a két kivédett tizenegyes a nyolcaddöntőben.