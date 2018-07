Bárkiből, még az oroszokból is lehet isten

A csoportkör alatt több tizenegyest fújtak be, mint korábban bármelyik teljes vb-n. Átlagban minden második meccsen van büntető, ez már a fogadóirodáknak is szemet szúrt, de a videóbíró miatt van őrült sok 11-es?

Spanyolország eddig nem játszott fergetegesen a futball-világbajnokságon, de azért így is kötelező a győzelem számára az Oroszország elleni nyolcaddöntőben.

Az oroszok kisebb meglepetésre jutottak a legjobb tizenhat közé, a nyitómeccsen kiütötték Szaúd-Arábiát, aztán Egyiptomot is legyőzték. A harmadik csoportmeccsüket azonban elvesztették 3-0-ra Uruguayjal szemben, ott látszott, hogy Oroszország azért még egy másik súlycsoportban van.

A végül csoportelső spanyolok rögtön egy derbivel nyitottak a tornán, a portugálokkal 3-3-at játszottak, ami még elfogadható eredmény is. A nagyon zártan és fegyelmezetten védekező Iránt nehezen törték meg, csak egy góllal verték, majd a Marokkóval játszott 2-2-es döntetlen is azt mutatta, hogy nem működik tökéletesen a csapat, a védelemmel is bajok vannak. Erre persze lehet az egyik magyarázat, hogy Spanyolország az utolsó utáni pillanatban cserélt szövetségi kapitányt, Julien Lopetegui helyére Fernando Hierrót nevezték ki, és most nem nagyon tudják Sergio Ramosék, hogy mit is kéne igazából játszaniuk.

Az oroszok és a spanyolok novemberben barátságos meccsen 3-3-mal végeztek, de Sztaniszlav Csercsesov kapitány nem ebből indul ki. „Egy kicsit megváltoztatták a játékukat. Az első vb-meccsük első húsz perce után megváltoztatták egy kicsit a stílusukat, és mi már ezt elemeztük. Jelenleg a spanyol csapat a favorit, de hogy orosz kifejezést használjak: Bárki lehet isten, ha megpróbálja."

Az orosz csapatból Cserisev három, Dzjuba két gólt szerzett eddig a vb-n, és ha a remek irányítót, Alekszandr Golovint is nézzük, elvileg jó a támadósora Csercsesovnak. Az viszont már most biztosra vehető, hogy nem sokat lesz náluk a labda.

A 2010-ben világbajnok spanyolok mindig is a sokpasszos csapatjátékra és labdatartásra építenek, ami ellen még a bunkerfoci sem hatékony, bár Irán egész sokáig ellenállt. A csapat agyán, Iniestán sok múlik, ahogy Diego Costán is. A csatár eddig a legveszélyesebb spanyol, három gólt szerzett a tornán, az oroszoknak őt kell levenniük elsősorban a pályáról. Azt több spanyol játékos is elismerte, hogy a védelemben sok hibájuk volt, ezért tudtak könnyen gólt szerezni ellenük. Az orosz Szergej Ingasevics szerint elég nagy területet hagynak kontrázni a spanyolok, és ezt kell majd kihasználniuk. Ezenkívül még a nem túl jó formában védő De Geára is számíthatnak.

Az oroszok nagy előnye még, hogy tényleg hazai pályán játszanak, a Luzsnyiki Stadion 78 ezer szurkolójából majd mindenki őket fogja hajtani. Mondjuk, Thiago Alcantara szerint ettől a spanyolok nem fogják összecsinálni magukat. „Minden csoportmecsünkön is azt éreztük, hogy mi vagyunk a vendégek, mert mindig több szurkolója volt az ellenfélnek, többet fütyültek ki minket, és több támogatást kapott az ellenfél."

