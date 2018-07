Brazília megérkezett a vb-re

Santorini szigetéről jelentkezett be a barátnőjével.

Brazília kényszerjobbhátvéddel és kényszerbalhátvéddel ment neki a Mexikó elleni nyolcaddöntőnek, de hogy Danilo helyén Fagner, Marcelo helyett Filipe Luis kezdett, nem okozott visszaesést. Sőt.

Mexikóban először került a kezdőbe a 39 éves Rafa Marquez, és állta is a sarat az első félidőben.

Rettentően gyors meccs volt a sípszótól kezdve, és mivel akciók is kialakultak, játék is volt, talán a legszínvonalasabb meccset láttuk eddig a vb-n. Mexikó valamivel jobban kezdett, de ahogy telt az idő, lendültek bele a brazilok, és a 25. perctől inkább már róluk szólt a meccs.

Na és Ochoáról, a mexikói kapusról, aki már négy éve is kivédte az ellenfelek szemét, és most folytatta.

Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus, ebben a sorrendben szedte ki a brazil lövéseket, mindhárom igen nagy helyzet volt, igaz, egyik labda sem volt jól helyezett.

Volt azért mexikói sansz is, de Lozano is és Vela is önző volt, mindig a lövést keresték a társak helyett, labdáikat blokkolták, vagy Alisson ért oda rá simán.

Ha jó volt az első félidő, a másodikban még rátettek egy lapáttal az iramra a csapatok, a brazilok a technikára és a játékra is, egyre nagyobb fölénybe kerültek.

A 48.-ban Coutinho 12 méteres lövését még kitenyerelte Ochoa, majd Salcedo vezette a brazil védelemre a labdát: Lozano még jobb helyzetben kérte a balon, de társa önző volt, és inkább lőtt, hasztalan.

Egy perc múlva Brazília megmutatta, hogy miért Brazília. Neymar húzott be jobbról, megvert pár embert, de lövés helyett visszasarkazta az érkező Williannak, aki úgy meghúzta, hogy állvahagyta a védelmet, majd jobbról finoman keresztbe rúgta a labdát laposan - Gabriel Jesus még lemaradt róla, de Neymar nem, becsúszva tolta a kapuba. 1-0.

Willian az egész meccsen fantasztikus volt, olyan sebességgel futballozott, hogy szemmel is nehéz volt követni. Az 55.-ben úgy szólózott végig a pálya jobb oldalán, hogy csak negyedszerre sikerült visszarántani is, de az akció ezzel persze elhalt. A faultért járt a sárga Hector Herrerának.

Fagner adta a következő nagy passzt, amikor brazilosan, lendületben kapta a labdát az alapvonalra, tökéletesen gurított vissza Paulinhónak, de ő pont oda csavart, ahol Ochoa helyezkedett, simán védett a kapus.

Egy óra után Mexikó jött egy helyzettel, de Vela is önző volt, lőtt, Alisson simán nyert.

Ekkoriban Casemiro egy tök felesleges, félpályás akasztásért összeszedte a második sárgáját, a nyolc között nem játszhat. (A belgák vagy a japánok jönnek ott nekik.)

A 68. percben söpört végig a pályán a legszebb brazil akció, Neymarra jött ki, 13 méterről letette a jobb alsóra, de 20 centivel eltévesztette a célt.

Az iram innen sem, de a színvonal kissé csökkent, a brazilok még mindig jobban játszottak, de Mexikó - és azért a brazilok is - kezdtek fáradni. Nevetséges lehet olvasni, de ha van biztos 1-0, amikor nincs benne az egyenlítés, az ez volt.

És a 87. percben feltette az i-re a pontot Brazília. Neymar ugrott ki a félpályánál nagy Fernandinho-passzal, meghúzta a kapuig, pofátlan gurításába csak beleérni tudott Ochoa, a labdára a hosszún érkezett az egy perce beállt Firmino, és elete egyik legkönnyebb gólját rúgta a mexikói kapuba. 2-0, Brazília megérkezett a vb-re.

2002 óta nem játszott így brazil csapat a világbajnokságon, a Ronaldo-Rivaldo-Ronaldinho hármas óta a legjobb futballal mentek a negyeddöntőbe Neymarék.

Mexikó 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 után újra a 16 között búcsúzott a világbajnokságról.

