Modric: Soha többé nem nézek tizenegyeseket

Pedig a helyzetek alapján bőven lett volna esélyük még a továbbjutásra is, de a vége vereség lett.

Hihetetlen dráma: a dán kapus a 115.-ben büntetőt védett, maradt az 1-1, jött a szétlövés. Scmeichel itt is megfogott két büntetőt, de a horvát kapus hármat. Az oroszokkal játszanak a horvátok.

Luka Modric közel állt ahhoz, hogy megmentse magát és csapatát a tizenegyespárbaj izgalmaitól, hiszen a Dánia elleni nyolcaddöntő hosszabbításának 116. percében büntetőhöz jutottak Ante Rebic buktatása után – ha a horvát középpályás belövi, jó eséllyel már akkor továbbjutottak volna. Modric viszont elég gyengén lőtte a büntetőt, a kapuból kimozduló Kasper Schmeichel könnyedén fogta a lövést.

Modric a horvát HRT-nek nyilatkozva mondta, hogy a büntetőhöz odaállva biztos volt benne, hogy belövi, mert egész reggel Schmeichel büntető-védéseit nézte videón, az eset után viszont

megfogadta, hogy többé nem néz hasonló videókat a büntetőpárbajokra készülve.

A középpályás kitért arra is, hogy nagyon párás volt a levegő, ezért sokat kivett belőlük a mérkőzés. Ez látszott is rajta, a hosszabbításban nagyon fáradtan mozgott Modric, talán jobb is lett volna, ha nem ő lövi a fontos büntetőt, igaz a csoportkörben Nigéria ellen egyet már gólra váltott.

Végül a tizenegyespárbajban is vállalt egy büntetőt Modric, azt már belőtte, és tovább is jutottak az Oroszország elleni negyeddöntőbe.