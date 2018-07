A mexikói válogatott egyik legnépszerűbb játékosa az ötödik futball-világbajnokságán résztvevő Rafael Márquez. A 39 éves hátvédet azonban szinte rejtegetni kell, mert egy mexikói drogkartellel állhatott kapcsolatban, amiért az Egyesült Államok fekete listájára került. Ez egészen bizarr helyzeteket szül, a szabályok szerint Márquez és bármilyen amerikai cég nem jelenhet meg egyszerre ugyanazon a helyen, és természetesen a futballista nem is részesülhet semmilyen javadalmazásban.

Márquez képességei alapján már nem igazán jó játékos, de vezérszerepe és a befolyása megkérdőjelezhetetlen, emiatt még mindig kihagyhatatlan a keretből. A mexikói futballnak nagyjából annyit jelent, mint a németnek Franz Beckenbauer.

A kora és tudása miatt nem is támadták az egykor Barcelonában is futballozó Márquezt, de üzleti ügyei miatt célpont lett. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma, bár hivatalosan sosem vádolták meg a hatóságok, tavaly augusztusban fekete listára tette Márquezt, mert a gyanú szerint Raúl Flores Hernandez drogkereskedővel üzletelt, cégei a pénzek tisztára mosásában segítettek. A jogászaival próbálják megoldani a helyzetet, de amíg az ügy végére érnek, rajta marad a listán.

A fekete lista azt is jelenti, hogy Márquez elvileg nem részesülhet semmi olyan javadalmazásból, ami valamelyik Egyesült Államok-beli céghez köthető. A hátvéd ezért visel logó nélküli, sima mezt az edzéseken (Mexikót a Citibank és a Coca Cola szponzorálja), ezért kell minden cégjelzést eltüntetni, ha szponzorfal előtt nyilatkozik, és ezért nem kaphatná meg a Budweiser Meccs embere címet sem. Ha interjúra kerülne sor, amerikai állampolgár nem kérdezheti. Edzéseken nem ihat ugyanabból a palackokból, mint társai, mert a frissítőket is egy amerikai cég szolgáltatja a vb-n.

Márquez (jobbra) más mezben edz, mint társai

Ha utaznak, amerikai cégekkel nem repülhet a mexikói válogatott, Márquez érthetően részt sem vehetett egy USA-ban játszott felkészülési meccsen. A mexikói ikon olyan hotelben sem alhat, ami Amerikával kapcsolatba hozható, és a világbajnoki szerepléséért elvileg pénzt sem kaphatna, mert a FIFA amerikai bankokon keresztül utal az országok szövetségeinek.

A vb előtt a FIFA és Mexikó külön szerződést is kötött, hogy ügyesen tudjanak navigálni a fura szabályok között, miközben Márquez is játszhasson. A mexikói szövetségnek érdeke is, hogy ne sértse meg az amerikai szabályokat, mert az USA-ban közel akkora szurkolótábora van csapatnak a bevándorlók miatt, mint Mexikóban. A mexikói futballszövetségnek ez hatalmas piac, közvetítői jogokat is értékesít az Államokban.

Ha Márquez mégis pénzt kapna amerikai cégektől, akkor súlyos bírságokra számíthatnak. Ha óvatlanok, akkor esetenként 1,3 millió eurós a büntetés, ha szándékosan, akkor 9 millió euró, és mellé még maximálisan 30 év börtönbüntetés is megítélhető.