Eltiltott védők, gólképtelen csatárok

Svédország és Svájc meccse nyitja a világbajnokság nyolcaddöntőinek zárónapját. Mindkét csapatnál nagy a várakozás, és a helyi lapok is azt boncolgatják, hogy senki sem várta, hogy ilyen párosítás fog összejönni, amelyet leginkább az F csoportban történt eredmények befolyásoltak.

Abban körülbelül mindenki egyetértett, hogy Svájc a legjobb esetben is Brazília mögött fog végezni. Arra viszont kevesen gondoltak, hogy Svédország nyeri az F csoportot, és németek sehol sem lesznek.

Így az előre kalkulált német-svájci nyolcaddöntő helyett most a svédek ellen készül a svájci csapat, amely már a legutóbbi meccs után egy komoly problémával nézett szembe. Sárga lapok miatt elveszítette két védőjét, Fabian Schärt és Stephan Lichtensteinert. A helyüket Johan Djourou és Michael Lang foglalhatja el a délutáni meccsen.

Svájc két éve az Európa-bajnokságon büntetőkkel bukta el a nyolcaddöntőt Lengyelországgal szemben. Az azóta eltelt 23 hónapban, a St. Etienne-i bukás óta a számok azt sugallják, hogy Svájc sikeresen teljesített, hiszen 20 meccsből 15 öt megnyert és csak egyet veszített el, 40 gólt rúgtak és mindössze 12-öt kaptak. A Neue Züricher Zeitung cikke alapján ez mindenféleképp bizakodásra ad okot.

A svédek a terveknek megfelelően haladnak, így ők is bíznak a sikerben. A Dél-Korea elleni siker és a németek elleni vereség is be volt kalkulálva, bár ezt az utóbbit nagyon bánják azóta is, hiszen az utolsó pillanatban kaptak ki. A Mexikó elleni sima 3-0 is bizonyítja szerintük, hogy nagyobb álmaik is lehetnek, hiszen tovább boncolgatva az esélyeket, az angol-kolumbiai meccs győztese is verhető kategória a véleményük szerint. Természetesen az 1994-es vb sejlik fel, ahol végül a bronzérmet szerezték meg a Brolin, Henrik Larsson, Kennet Anderson vezérelte csapattal.

A szakértők szerint leginkább azon dőlhet el a meccs, mennyire sikerül pótolni két kieső svájci védőt, illetve a svéd csatárok eredményesebben tudnak-e futballozni, hiszen az északiak eddigi 5 vb-góljából csak egyet lőtt csatár, a németek ellen Ola Toivonen.

Hogy mennyire kiegyenlített párharc ez, mi sem jellemzőbb, hogy az eddigi 27 svéd-svájci meccsen 10-10 svéd, illetve svájci győzelem született. Eddig ötször találkoztak vb-n, ebben a svédek 3-2-vel jobbak.

A meccs 16 órakor kezdődik, az Indexen élőben közvetítjük majd.

