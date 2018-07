Lee Dixon, Ian Wright és Gary Neville együtt összesen közel 150 alkalommal voltak válogatottak, de Dixon és Wright nem járt vébén, Neville is kiesett legkésőbb a 8 között. Talán ezért is őrült meg szabályosan a két volt Arsenal- és a volt Manchester United-játékos, amikor kiderült, hogy megverték Kolumbiát. Különösen Neville-nek lehetett édes az este, ő ott volt a pályán 1998-ban és 2006-ban is, amikor tizenegyesekkel veszítettek.