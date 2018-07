Felmerült, hogy Xavi legyen az új spanyol kapitány

De Geának egy védése volt, miközben hat gólt kapott. Lopetegui örökségével nem tudott mit kezdeni Hierro. Kiismerték a sokpasszos játékukat, nagyot romlott a védekezésük is. Elemzés.

A spanyol sajtóban felmerült, hogy Xavi, a Barcelona legendája is esélyes lehet a spanyol kispadra. Aminek a gazdája egyelőre a vb előtt 1 nappal kinevezett Fernando Hierro, aki a spanyol futballszövetség sportigazgatója is, és szinte biztosan csak a vb-re ugrott be, mert az utolsó pillanatban kirúgták a Real Madriddal titokban megállapodó Julen Lopeteguit.

Xavit olyan sötét lóként emlegetik, sanszát erősíti, hogy komoly jelölt nincs a posztra.

Kissé gyengíti, hogy még futballozik, a katari Al-Szaddal május végén hosszabbított két évre.

De ez kis gond, a megállapodás felbontható, pláne, hogy az arabok szerdán bemutatták leendő utódját, a 34 éves Gabit, aki eddig az Atletico Madrid csapatkapitánya volt.



Gabi megszerzése azt mutatja, az Al-Szaddnál számítanak rá, hogy Xavi bármikor távozhat.



Egyelőre Xavit a spanyol padtól leginkább az választja el, hogy nincsenek meg a szükséges papírjai: még úgy egy év kell neki, hogy hivatalosan is irányíthasson nemzeti válogatottat.

Ami nem túl hosszú idő, pláne, hogy a csapatnak addig csak az ősszel induló Nemzetek Ligája-meccseken kell szerepelnie, az Eb-selejtezők jövő márciusban indulnak - addig maradhatna Hierro is, akár Xavival együtt, aki első körben más pozíciót kapna a szövetségnél.

Vagyis ha megnézzük, minden adott hozzá, hogy a 38 éves Xavi hamarosan spanyol kapitány legyen.