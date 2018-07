A vb legzseniálisabb védése, amit meg se ismételtek

Az angolok vezettek, Mina a 94.-ben egyenlített. 120 perc után is 1-1 volt, de Anglia a történelemben először megnyerte a szétlövést egy vb-n. A svédekkel játszanak a negyeddöntőben.

Mateus Uribe csereként állt be az Anglia-Kolumbia nyolcaddöntőn, majd a hosszabbításban 35 méterről egy felpattanó labdát talál el úgy, ahogy jó eséllyel életében még soha. A lövés zseniális volt, kapura is tartott, ha bemegy, akkor garantált a Puskás-díj. De nem ment be:

Hogy Jordan Pickford mennyire jó vagy rossz kapus, arról lehetne vitatkozni. De hogy élete, illetve a 2018-as oroszországi világbajnokság egyik legnagyobb védését mutatta be, az sanszos. A védés utáni szögletből végül egyenlített Kolumbia.

És ezt a védést egyszer sem ismételték meg!

A rendezők mellett szól, hogy a kolumbiai gól miatt volt mit ismételni, azonban volt elég üresjárat az egyenlítő találat után, hogy legalább egyszer, egy másik kameraszögből is megmutassák. Mert ezt minél többször nézzük meg,

annál zseniálisabb: