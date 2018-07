Miért beszélnek angolul egymással a belgák?

A soknemzetiségű Belgiumban a futball-válogatott is soknemzetiségű és többnyelvű, de a pályán csak egy nyelvet célszerű használni a hatékony kommunikáció miatt. Kevin De Bruyne-ék nem valamelyik belgiumi hivatalos nyelv mellett döntöttek, hanem az angol lett a lingua francájuk a pályán.

Belgium népességét legnagyobb részben a hollandul beszélő flamandok és a franciául beszélő vallonok adják, mellettük van német nyelvű kisebbség is. Logikusnak tűnne, ha valamelyik valamelyikét használnák a válogatottban. A játékosok azonban egyik nyelvet sem akarták előnyben részesíteni, ezzel etnikai alapú konfliktusokat is megelőztek, inkább angolul beszélnek a pályán és az öltözőben is.

A Belgiumban erős a nyelvi alapú megosztottság, külön pártjaik, újságjaik, iskoláik vannak a flamandoknak és a vallonoknak is. Az országban elég sok a bevándorló is, akik sem hollandul, sem franciául nem beszélnek, hanem az angol segítségével integrálódnak. A futballisták között is több másodgenerációs bevándorló van.

De Bruyne Gentből származik és hollandul beszél, míg Eden Hazard vallon, mindkét nyelven értenek, de a belga válogatottban vannak olyanok, akik csak franciául tudnak, például Marouane Fellaini. Aztán ott vannak a nyelvzsenik, mint Romelu Lukaku, aki hat nyelven, szuahéliül, franciául, hollandul, spanyolul, angolul és portugálul is beszél. A csapatkapitány Vincent Kompany is öt nyelvet tud.

A BBC belga verziójának egyik újságírója azt mondta, az angol nyelv jelenti a biztonsági zónát a játékosoknak, így nem nyílnak nyelvi szakadékok közöttük.

Az angol már csak azért is jó választást, mert a legtöbb válogatottjuk a Premier League-ben játszik vagy játszott korábban, és a spanyol nemzetiségű kapitányuk, Martínez is ott edzősködött korábban, elvileg mindenkinek értenie kéne az angolt.

Svájc is soknemzetiségű, francia, német és olasz ajkúak is vannak a válogatottjában, gyakran ez alapján el is különölnek, kis klikkek képződnek. A korábban a válogatottban játszó Ramon Vega azt mondta, mikor az angol Roy Hodgson volt a kapitányuk, franciául mentek az instrukciók. Mindenki értette a másik nyelvét, de ha biztos akartak lenni benne, hogy tökéletesen menjen át az adott információ, akkor a másik anyanyelvét volt muszáj használni.