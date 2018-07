Csak hígított tej jutott neki, de ő lehet a vb-gólkirály

A vb legtöbb gólját hozó meccsen Lukaku és Hazard is duplázott. 18 perc után már három gól esett a tunéziaiak miatt is nagyon nyílt meccsen. Lukaku utolérte Ronaldót a góllövőlistán.

Négy góllal áll a világbajnokságon a belga válogatott Romelu Lukaku, egyedül a hatgólos Harry Kane előzi, vagyis még van esélye arra, hogy ő legyen a vb aranycipőse. A 25 éves csatár kivételes tehetség, kevés játékosban ötvöződik olyan jól sebesség, erő és befejezőkészség, mint benne, de ami végképp kiemeli a mezőnyből, az a játékintelligenciája.

Ez világosan látszott a Japán ellen a 94. percben szerzett győztes gólnál, minden lépésének célja volt, méghozzá az, hogy góllal fejezzék be a támadást – nem feltétlenül ő, de valaki a belga csapatból. A japán kapu mögüli nagytotálból jól látszik, mekkora szerepe volt a gólban: amint megindult Kevin De Bruyne, egyedüli csatárként máris elkezdett helyet nyitni a többieknek, és De Bruyne útját keresztezve középre tört. Vitte magával a védőjét is, így De Bruyne simán passzolhatott az üresen maradó Thomas Meunier-nek. Ő adta be, Lukaku, akin közben védőt váltottak a japánok, tudta, hogy ha elengedi a labdát, Nacer Chadli nála jobb helyzetben van – meg is lett a gól az átlépés után.

Ez persze csak a csúcsa annak, ahova Lukaku felküzdötte magát gyerekkora óta. Inspirációja persze volt elég:

amikor hatévesen látta, hogy anyja vízzel hígítja a tejet, hogy az lassabban fogyjon, mert nem volt pénzük újabb literre, megfogadta, hogy profi futballista lesz, hogy többé ne kelljen nélkülöznie.

Nemcsak szegények voltak, hanem teljesen le voltak égve, emlékezett vissza a The Players's Tribune-on publikált írásában.

Az 1993-ben született Romelu Lukaku apja, Roger Lukaku profi futballista volt – sőt, még Zaire válogatottjában is pályára lépett –, de mire Romelu hatéves lett, már pont pályafutása utolsó idényét játszotta, a pénze pedig rég elfogyott. Nem csak tejre, kenyérre sem nagyon futotta – rendszeresen ez volt a vacsora Lukakuéknál akkoriban –, így az öccse, a most már a Lazióban futballozó Jordan kért kenyeret egy közeli pékségtől hétfőnként, hogy majd pénteken megadják. Amikor elfogyott a pénzük, a tévé-előfizetés volt az első, amit lemondtak, de elég gyakran áram sem volt, mert azt sem tudták fizetni.

Azon a napon, amikor látta, hogy anyja vízzel önti fel a tejet, megkérdezte apját, hogy hány évesen köthet az ember profi szerződést. Onnantól kezdve egy célért dolgozott: 16 évesen kapjon egy szerződést, valamint pénzt azért, hogy futballozik. Végül csak egy egészen kicsit késett, 16 évesen és 11 naposan mutatkozott be az Anderlecht felnőttcsapatában, de addig komolyan kellett bizonyítania.

A futballban mindenki a mentális erőről beszél. Hát, ebben én vagyok a legerősebb srác, akivel találkozni fogsz.

Ez nem is csoda azok után, amiből kitört. Mivel nem mindig volt tévé-előfizetésük, az iskolában csak úgy tett, mintha látta volna azokat a gólokat, amikről a társai beszélgettek. Zinedine Zidane káprázatos kapáslövését a Bayer Leverkusen ellen a 2002-es BL-döntőből csak a következő hétvégén látta, amikor egy barátja az interneten megmutatta neki.

Az ificsapatokban apja cipőjében játszott, sajátra nem volt pénzük, maradt a használt. Ezekben is elég jól ment neki: 12 évesen 34 meccsen például 76 gólt szerzett a Lierse ificsapatában, ahol 68 meccsen 121 találattal zárt. 2006-ban 12 lierse-es társával együtt az Anderlechthez került, ahol lényegében ugyanígy folytatta – 93 meccsen 131 gólt lőtt az ificsapatokban –, de ahogy 15 éves lett, kiszorult az ifi kezdőjéből, és veszélybe került, hogy 16 éves korára meglegyen az a szerződés.

Ekkor azt mondta edzőjének, hogy ha beteszi a kezdőbe, december végéig lő neki 25 gólt. Az edző csak nevetett, de végül hagyta magát meggyőzni, Lukaku pedig már novemberben leszállította a 25 gólt.

Legyen ez egy örök lecke. Ne szórakozz egy éhes fiúval!

– foglalja össze Lukaku, miért is nyomta annyira keményen az ifik között.

2009. május 24-én, 11 nappal 16. születésnapja után kapta meg a nagy lehetőséget a csapattól – az első fizetéséből egyébként tévé-előfizetést és a legfrissebb FIFA-játékot vette meg, de azután sem dőlt, nem dőlhetett hátra. Abban az évben az Anderlecht és a Standard Liège azonos pontszámmal zárt a bajnokság élén, ezért két plusz meccsen döntöttek a bajnoki címről. Az első meccset Lukaku otthonról nézte, a másodikra viszont szó szerint az utolsó pillanatban behívták; ahogy odaért a stadionba, egyből indultak is az idegenbeli meccsre.

A szertáros még megkérdezte, hányas mezt szeretne. Ő egyből rávágta, hogy a 10-est, de az ifijátékosok csak 30-as fölöttit kaphattak, úgyhogy végül a 36-ost választotta. A meccs 63. percében be is cserélték, a bemutatkozása viszont nem lett tökéletes, a hazai 1-1 után idegenben 1-0-ra kikaptak, nem ők nyerték a bajnoki címet.

Egy évvel később viszont már bajnok lett az Anderlechttel, 15 bajnoki gólja volt a szezonban, ő lett a szezon harmadik legjobb játékosa. Egy év múlva a szezon második legjobbja, a rákövetkező idényben pedig már a Chelsea-be igazolt. Ott lehetőséget sem kapott Mourinhótól, a WBA és az Everton érintésével került a Manchester Unitedhez, már sztárként.

Lukakunak azért még ez sem elég: a belga futballtörténet legjobb játékosa szeretne lenni. Nem jó, nem nagyszerű, a legjobb. 25 évesen már a válogatott történetének legtöbb gólját szerezte 40 találattal, pénteken pedig este 8-tól Brazília ellen másodszor juttathatja a belgákat a vb legjobb négy csapata közé.

