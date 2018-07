A most taroló Európa a vb-bővítés legnagyobb vesztese

A francia-belga elődöntővel valamint a két korábbi világbajnok: Uruguay és Brazília távozásával most ötödször fordult elő, hogy kizárólag európai csapatok lesznek a négy között a világbajnokságon.

Ezt mutatta a múlt:

1934: Olaszország, Csehszlovákia, Németország, Ausztria

1966: Anglia, NSZK, Portugália, Szovjetunió

1982: Olaszország, NSZK, Franciaország, Lengyelország

2006: Olaszország, Németország, Franciaország, Portugália

2018: Franciaország, Belgium, svéd-angol, horvát-orosz győztesei

Mind az ötször Európában volt a vb, az évszámokkal ezt is lehet kódolni.

Németország az előző négy színtiszta európai elődöntőből kivette a részét, most a 16-ig sem jutott el. Olaszország háromszor megnyerte a mini-Eb-t, most el sem jutott a vb-re, mert a svédek megállították a pótselejtezőn, akik még versenyben is vannak.

Az is nyilvánvaló, ha a belgák bejutnak a döntőbe, míg a másik ágon Anglia elköszön, vagy elveszíti az elődöntőt, akkor új vb-győztes avatunk. 2010-ben került fel új név a trófeára, akkor Spanyolországé.

Az ellenben nem egészen érthető, ha ilyen dominanciája a földrésznek, hogyan kaphatott a 2026-os bővítésnél pontosan annyi helyet, mint a hagyományosan leggyengébben Észak és Közép-Amerika.

A bővítés elveiről ebben a cikkben talál egy táblázatot, hogyan változik a lebonyolítás.