Svédország fogadkozott az Anglia elleni negyeddöntő előtt, 24 év után jutottak volna vb-elődöntőbe, az angoloknak ugyanez 28 év után sikerülhetett.

Az első félóra nagyon feledhető volt, egyedül egy Kane-lövésre emlékezhetünk, ami nagy helyzetben mellégurult.

rad

Talán lett volna egy svéd ziccer is a 25. percben, amikor Berg a saját térfeléről indult egy nagy indítással, de a partjelző lest jelzett. Még jó, hogy külön felhívták az asszisztensek figyelmét a vb előtt, hogy csak és kizárólag akkor intsék be a lest, ha 1000 százalékig biztosak benne, mert most, hogy már van videó, ha végigmegy az akció is tudják érvényteleníteni a gólt.

A 30. percben az enyhe angol fölény beérett: szöglet után Harry Maguire fejelt gólt. Beadás, fejes, gól, a legegyszerűbb és legangolabb recept. 1-0.

Közvetlenül a szünet előtt az angolok el is intézhették volna a meccset, Sterling került nagy ziccerbe, de egészen bután eltékozolta a lehetőséget.

A svédek nem adták fel, a szünetről új lendülettel jöttek vissza, és Berg majdnem gólt is fejelt, csakhogy Pickford remekül leért a bal alsóra.

23 Galéria: Futball vb 2018 Svédország - Anglia 0-2 Fotó: David Gray / Reuters

A 60. percben jött a második angol gól: beadás, fejes, gól. Annyi volt a különbség, hogy nem szögletből, hanem épített akcióból, és hogy Dele Alli bólintott a végén. 2-0.

A meccsnek ezzel valójában vége volt, bár a svédek próbálkoztak rendesen, és két percen belül szépíthettek volna. Nagyon szép támadást építettek fel, Berg visszatette lövésre a labdát, jött Claesson, a jobb alsót vette célba, de Pickford erre is leért. Ez már nem nagy, hanem óriási védés volt.

És nem is ez volt az utolsó, mert jött még egy közeli lövés a léc alá, Pickford ezt is kitolta. Most Berg lőtte rá.

Az angolok a maradék időt gond nélkül lepörgették, lőhettek volna még gólt, de már egyáltalán nem erőltették. Biztosan győztek, és bejutottak az elődöntőbe, ahol az orosz-horvát meccs nyertesével játszanak.

rad