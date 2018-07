Verstappent is szponzorálja a leggazdagabb bíró

A csoportkör alatt több tizenegyest fújtak be, mint korábban bármelyik teljes vb-n. Átlagban minden második meccsen van büntető, ez már a fogadóirodáknak is szemet szúrt, de a videóbíró miatt van őrült sok 11-es?

Neymart is csendre utasította a Brazília-Costa Rica meccsen, majd vezetése mellett búcsúzott Spanyolország a világbajnokságtól, legutóbb pedig az angol-svéd meccsen fújt: Björn Kuipers játékvezető olyan gazdag, hogy osztalékot is ritkán vesz fel cégeiből.

A 45 éves Kuipers 15 éve kezdett bíráskodni, de addigra már szülővárosában, Oldenzaalban szupermarket és fodrászszalon tulajdonosa volt. Miközben egyre feljebb haladt a játékvezetői hierarchiában, az üzleti életben is egyre sikeresebb lett.

A Jumbo elnevezésű szupermarkettel egész Hollandián átnyúló hálózatot épített ki. Egy 2016-os kimutatás szerint 11,5 millió fontos vagyont halmozott fel, évente 2-3 millió fontos forgalmat bonyolít le. Egyéb üzleteiből és a játékvezetésből is annyit keres, hogy a cégei osztalékából is ritkán vesz fel pénzt. Ha mégis, akkor abból Max Verstappen Forma-1-es pilótát is szponzorálja.

Kuipers négy éve az angol-olasz vb-meccset vezette, sok kritikát kapott az angoloktól. Most gyakorlatilag hiba nélkül fújta a mérkőzésüket. A spanyolok viszont számon kértek rajta néhány ítéletet az oroszok elleni nyolcaddöntő után. A világ leggazdagabb bírója már mindkét európai kupasorozat döntőjét vezette: övé volt a 2014-es Real-Atlético a BL-ben, illetve idén a Marseille-Atlético az EL-ben.