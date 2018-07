Jöhet a BL-be is a videóbíró, de még nem tudni, mikor

A világbajnokság előtt még komolyan aggódott a videóbíró miatt az UEFA-elnök Aleksander Ceferin, a sportvezető viszont most már arról beszél, meggyőzte a VAR, és az UEFA sem kerülheti el a videóbíró bevezetését. „Nincs többé visszaút, ilyen vagy olyan módon az európai versenysorozatokban is bevezetjük” – nyilatkozta a szlovén Ceferin hétfőn Rigában, ugyanakkor kitért arra is, hogy a rendszer még nem hibátlan, és voltak jó és rossz tapasztalatok a technológia kapcsán a vb-n.

Arról viszont nem beszélt, hogy a Bajnokok Ligájában mikor vezethetik be a VAR-t, ami a 2018-19-es kiírásban még biztosan nem lesz a sorozatban. „Nem vagyunk ellene, de tényleg nem tudjuk, eléggé egyértelmű-e. A fennmaradó problémákat ki kell zárni” – magyarázta Ceferin.

Ceferin beszélt az európai csapatok jó szerepléséről is, ami egyáltalán nem lepte meg. Mint mondta, a döntőn egyáltalán nem izgul majd, hiszen biztosan, európai csapat nyer majd. A francia válogatottat fantasztikus, modern csapatnak nevezte, Belgiumról és Horvátországról elmondta, hogy a nagy egyéniségek jó közösséget alkotnak, Angliáról pedig azt, hogy nem évek, hanem évtizedek óta nem volt ilyen jó.

A világbajnokság szervezéséről úgy vélekedett, Oroszország nagyon jó munkát végzett, semmilyen komoly problémát nem látott.