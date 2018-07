Nagyon jó iramban indult az első elődöntő, de a 15. percig kellett várni, hogy igazán belemelegedjenek a csapatok. Akkor Pogba csinált meg két nagy cselt a középpályán, Mbappét ugratta, Courtois épphogy kiért, és felszedte a labdát.

Az első nagyobb helyzet Hazard-é volt belga oldalon, de kiszorítottabb helyzetből laposan mellélőtt.

Matuidi felelt a másik oldalon majdnem 25-ről, nagy lövés volt, de pontosan Courtois kezébe tartott, le is húzta.

A francia kapunál Hazard ezúttal csavart úgy 15-ről, talán be is megy, de Varane az útban volt, és fölécsúsztatta a labdát



A legnagyobb belga helyzet a következő akcióból jött, Alderweireld fordult a kapura úgy, hogy a labda távolodott attól, így Lloris kitalálta, hogy ez csak a hosszúra mehet, oda is ért, kitolta a labdát.

rad

Ennél is nagyobb volt Pavard helyzete, sőt, ziccere a másik kapunál, amikor az ötös sarkán Courtois-val találta magát szemben: ügyesen helyezett a hosszú alsóra, de nem emelete meg a labdát, így az a tökéletesen helyezkedő kapus sarkáról kipattant a 40. percben.

A második félidő elején odaléptek a franciák, felgyorsították a tempót, és sorra jöttek a helyzetek.

Sőt, már a gól is, az 51. percben: Griezmann kanyarította be a szögletet, a labda kapura tartott, már röptében látszott, hogy szenzációs beadás, Umtiti megelőzte Fellainit és a rövidre becsúsztatta a labdát. 1-0.

A fejes védhetetlen volt, a beadás erejét a Barca-védő ügyesen fordította a kapu felé.

Továbbra is a francia helyzetek jöttek, melyek végén ha nem Giroud van, talán góllal végződnek, de a középcsatár abból sem talált kaput, amikor Mbappé szenzációsan, sarokkal tette be a védő mögé, de Giroud elé a labdát. Dembele lába odaért, és blokkolta a lövést.

A 60.-ban beállt Dembele helyett Mertens, és a belga jobboldal fel is javult. Fellaini fejelt mellé épp a kis napolis támadó beadásából. De Bruyne lőhetett közelről, de borzasztóan találta el, a labda fölé ment. Az irányítónak egyébként pocsék meccse volt, akad még két lövése, öt-hat méterrel fölé azok is.

18 Galéria: VB 2018 - Franciaország-Belgium Fotó: Toru Hanai / Reuters



A francia kontrák közben még veszélyesebbek és gyorsabbak lettek, illetve lettek volna, ha még csírájában nem fojt el egyet-egyet taktikai faulttal Hazard majd Alderweireld egy-egy sárgáért cserébe.

A meccs továbbra is óriási volt, sőt, még lüktetőbbé vált. De Giroud tartotta a lelket a belgákban, amikor Griezmann remekül visszagurított labdáját 16-ról kilőtte a stadionból.

A 80. percben óriási bírói hiba hátráltatta a belgákat. Hazard húzogatott a 16-oson belül, majd kívül, aztán a belgák reménye, Giroud úgy odalépett neki, hogy csak úgy csattant a térd a térdhez. Az uruguayi Cunha bíró lépett párat a tetthely felé, aztán mutatta, nem volt semmi. A belgák 18 méterről, majdnem középről rúghattak volna szabadot, valószínűleg ez lett volna a legnagyobb egyenlítési lehetőségük.

Akcióból a 88.-ban lehetett volna, amikor De Bruyne zseniális labdát nyesett be Lukakunak, aki se mellkassal, se fejjel, se semmivel nem találta el azt.

A végére kinyíltak a belgák, de a hat perc hosszabbítás sem volt elég, hogy egyetlen helyzetet összehozzanak. A franciáknak volt kettő is, előbb Mbappe elönzőzte, majd a 96.-ban Tolisso lövését kitolta Courtois.

Az óra lepörgött, Cunha lefújta a meccset: a franciák bejutottak a vb-döntőbe. 1998 és 2006 után harmadszor. Ellenfelük a szerdai horvát-angol győztese lesz.

rad