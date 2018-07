Infantino szerint megcsinálták: minden idők legjobb vb-jét

A FIFA elnöke ezzel valahol a saját munkáját is és nem bánik csínján a jelzőkkel sem. "Fantasztikus, elképesztő, hihetetlen" - jellemezte a tornát, pénteki sajtótájékoztatóján köszönetet mondott a szervezőknek, a játékosoknak, a résztvevő csapatoknak, az oroszoknak, Oroszországnak, az orosz kormánynak, Vlagyimir Putyin elnöknek, a szervezőbizottságnak, az orosz szövetségnek és az önkénteseknek. Utóbbiakat a világbajnokság szívének nevezte, s az ő piros pulóverüket viselve nyilatkozott.

Elsősorban az egymillió turistát, a 3 milliárd néződ, valamint a 7 millió, szurkolói zónákban megjelent szurkolókat emlegette. Hozzátette, nem volt pozitív doppingteszt és egyetlen olyan meccs volt, amikor nem esett gól, de dicsérte a videóbíró bevezetését is.

Az elnök szakmailag úgy értékelte a vb-t, hogy sokkal szélesebb lett a jó csapatok köre, megszűnt a kicsi és nagy országok közti különbség, erre a döntős horvátokat és bronzmérkőzésen érdekelt belgákat hozta példaként. Arra a felvetésre, hogy sorozatban negyedszer európai győztes lesz, ráadásul a legjobb négy között ezúttal csak európai csapat van, úgy reagált: a labdarúgásban sosem volt egyensúly világszinten.

"Rendkívül elégedettek vagyunk a videobíró bevezetésével. Vannak szituációk, melyet meg lehet ítélni így is és úgy is, mivel a futball kontaktsport. De a játékvezető ebben az esetben is újranézheti, ellenőrizheti, adott esetben felülbírálhatja az ítéletét a lassítás megtekintését követően. De vannak egyértelmű helyzetek, például, hogy les volt vagy nem. Ezekben sikerült nullára csökkenteni a hibákat" - mondta Infantino, aki úgy vélte, a mostani vb kevés piros lapja is részben a VAR-nak köszönhető, mert a játékosok tudják, a kamera látja őket, így például nem követnek el arcra irányuló könyökléseket.

"Igazságosabbá vált a játék, ez egy jó kezdet. Persze fejlődni kell, hogy még hatékonyabb legyen a rendszer, de a FIFA elérte a célját a videobíró bevezetésével". - jelentette ki. Infantinót kérdezték a mezőny bővítéséről is, melynek értelmében 2026-tól 32 helyett 48 válogatott szerepel majd a vb-n:

"Alaposan kielemeztük a kérdést a döntés előtt. Olyan csapatok maradtak le a mostani tornáról, amelyek korábban szinte állandó résztvevőnek számítottak: Olaszország, Hollandia, az Egyesült Államok, Törökország, de nincs itt a Copa America-győztes Chile, vagy éppen Kamerun sem. Tehát nemcsak a FIFA tagállamainak száma nőtt, hanem a színvonal is emelkedett világszerte. De jó példa a mostani vb-n újonc Panama. Úgy ünnepelték az első góljukat, amikor 6-1-re kikaptak az angoloktól, mintha megnyerték volna a vb-t. Erről szól a vb, így még több ország átélheti ezt."