A nagyképű német bíró hivatalosan is bűnbak

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) játékvezetői bizottságát vezető olasz Pierluigi Collina nem verte nagy dobra, kikkel nem volt elégedett a vb ideje alatt, de mostanra kiderült, kik voltak azok, akik gyenge teljesítményt nyújtottak, így eltekintettek a további alkalmazásuktól.

Aki egy meccset kapott, azokkal nem lehetett elégedett, és nyilván megengedhetetlen hibát követett el.

Fotó: Mariana Bazo Felix Brych a Szerbia-Svájc mérkőzésen

A német Felix Brych a németek búcsúja után a döntő favoritjává lépett elő, most viszont már tudjuk, nagy árat fizetett a nagyképűségéért.

A szerb-svájci meccset kapta, és eszébe sem jutott - valószínűleg a fülére szóltak a moszkvai központból -, hogy visszanézze, amikor a szerb center Mitrovicsot két svájci védő dönti le az ötösön belül.

Inkább mutatta, jöhet a csere, nem tudták kizökkenteni. Végül az eredményt jelentősen befolyásolta, mert Svájc 2-1-re nyert az utolsó percben, ha büntetőt ítél a 72. percben, akkor viszont jó eséllyel a szerbek vezethettek ugyanilyen arányban. És egészen más felállásban mennek neki az utolsó, brazilok elleni meccsüknek.

Brych adta meg pár éve a Bundesligában a fantomgólt - az oldalhálón ment át a leverkuseni csatár, Kiessling labdája -, az UEFA viszont a kegyeibe fogadta, mert a tavalyi BL-döntőt rá bízta.

Az üzbég Ravsan Irmatovnak az utolsó az utolsó húzása, amikor a 95. percben folyamatosan beszél a spanyol-marokkói meccsen, miközben a másik szögletzászlótól hozzák játékba a labdát, mint ahová ő mutatott. Akkor összezavarodott, de nem ismételtette meg. A spanyolok ebből egyenlítettek. A találat a továbbjutást nem befolyásolta, de azt igen, hogy a portugálok így Uruguayjal játszottak, míg a spanyolok az oroszokkal. Ha ezt a gólt érvényteleníti, akkor fordított a felállás.

Az egyik legnyomasztóbb meccsé az Irán-Portugália alakult, amikor alapból videózás után ítélte meg a paraguayi Caceres Ronaldo büntetőjét. Nem sokszor láthattuk a mobbingot ezen a vb-n, amikor lerohanják a játékvezetőt, de akkor igen. Többször is. Több meccset nem is kapott a spori.

Az amerikai Mark Geiger nem tudta kézben tartani a Kolumbia-Anglia meccset, a vb legundorítóbb meccsét magasan kiérdemelte az az összecsapás, a játékvezetőt ki is szedték a további küzdelmek alól.

Az argentin Nestor Pitana megkapta a nyitómeccset és a döntőt is, és vele kifejezetten elégedett Collina, mert öt találkozón is közreműködhetett. Neki így már összesen 9 vb-meccse van, mert az előző vb-n is kapott négyet. A 2014-es döntőben értelemszerűen nem számíthattak rá, mert hazája játszotta. Most kvázi ez a kárpótlás.

Az iráni Alireza Faghani futott még nagyot Oroszországban, az övé a belga-angol bronzmeccs is, negyedszer mehet a pályára. A Németország-Mexikót kapta az első körből, és a francia-argentinon is számítottak rá.