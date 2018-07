Anglia világbajnok már nem lesz, de gólkirályt még adhat

Előbb zárnak a boltok is. 4600 útlevelet is ki kellett adni. Százezer ember lehet Zágrábban.

A futballtornákon a bronzmeccsek sem a szurkolókat, sem a játékosokat nem igen hozzák lázba, két már elbukott csapattól nem várható, hogy mindent beleadva küzdjenek, nem véletlen, hogy az Európa-bajnokságon már nem is játszanak a harmadik helyért. A szombaton 16 órától kezdődő Belgium–Anglia-meccsnek azért némi tétje így is lesz. (A mérkőzést majd az Indexen is követheti élőben.)

Például az, hogy ki lesz a vb gólkirálya. Az angol Harry Kane jelenleg hat góllal vezeti a listát, még akkor is ő nyerhet, ha nem lő többet. Legjobb esélye éppen az ellenfélnél játszó Romelu Lukakunak van őt befogni. A belga csatár négynél jár, egy duplával máris társgólkirály lehet. A vasárnapi döntőben futballozó Antoine Griezmann és Kylian Mbapp csak mesterhármassal érhet a csúcsra, már ha nem talál be Kane.

A bronzmeccs ráadásul a vb egyetlen visszavágója, a két válogatott már a csoportban is játszott egymással. Akkor Belgium Adnan Januzaj góljával 1-0-ra nyert és lett csoportelső is. Akkor is felmerültek kétségek, hogy vajon mindent beleadnak-e a csapatok, mert a második elvileg könnyebb ágra kerülhetett a kieséses szakaszban. A belgáknak aztán végül is mindegy volt, mert a négy közé jutásért megverték a félelmetesnek tűnő Brazíliát, hogy aztán a döntőbe jutásért a franciák állítsák meg Lukakuékat, 1-0-val estek ki.

Az angolok nehezebb meccsen vannak túl, hosszabbításban kaptak ki 2-1-re a horvátoktól, és mivel ők csütörtökön játszottak, egy nappal kevesebbet is pihenhettek, akár ez is számíthat majd a bronzmeccsen.

Anglia a nyilatkozata alapján motiváltan megy neki a meccsnek. "Érzelmileg nehéz napjaink voltak, de a játékosok fantasztikusak. Megvan bennük a vágy és az energia. Jól akarjuk befejezni ezt a tornát. Megvan a standard arra, hogy hogyan dolgozzunk és játsszunk. Nagy a motivációnk a jó teljesítményre. Megvan az esélyünk az éremszerzésre a világbajnokságon, amire korábban csak egyetlen angol csapat volt képes. Sok motivációnk van, és Belgium egyszer már meg is vert minket." – nyilatkozta Gareth Southgate, az angolok kapitánya, aki arról is beszélt, hogy nem nagyon akar változtatni a kezdőjén, ha megteszi, az elsősorban a sérültek miatt lesz.

A belga kapitány, Roberto Martínez nem valószínű, hogy a legerősebb csapatával kezd, a hírek szerint Romelu Lukaku sem lesz kezdő, de az elődöntőből hiányzó védő, Thomas Meunier már visszatérhet.

Stat

Nyitókép: Harry Kane a Horvátország elleni angol gólnak örül az elődöntőben (Maxim Shemetov/Reuters)