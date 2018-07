Ha Lukakunak megy a labdaátvétel, most társgólkirály

Nem változott a góllövőlista eleje a világbajnokság bronzmérkőzésén, sem az angol Harry Kane, sem a belga Romelu Lukaku nem talált be, így továbbra is Kane az Aranycipő legnagyobb esélyese hat góllal – a döntőben mesterhármas kellene vagy Kylian Mbappétól vagy Antoine Griezmanntól, hogy beérjék. Romelu Lukaku viszont picit nagyobb koncentrációval utolérhette volna angol riválisát, két nagy ziccere is volt a harmadik helyért rendezett mérkőzésen, de mindkét lehetőséget elpuskázta.

Ráadásul a két helyzet nagyon hasonló volt: Kevin De Bruyne hajszálpontos kiugratására robbanhatott a csatár, a labdaátvételt viszont elrontotta, így az angol kapus, Jordan Pickford védeni tudott.

Az első lehetőség a 17. perc legelején jött, De Bruyne tökéletesen érezte, mikor van még a leshatáron belül társa, Lukaku viszont a labdakezelés után belebotlott a labdába, így jutott az Pickfordig.

A második félidő elején is hasonló helyzet jött, az 56. percben megint De Bruyne szervezte a játékot, itt viszont már nem botláson, hanem hosszú átvételen múlt a gól. Pickford újra jó ütemben jött ki a kapujából ahhoz, hogy a rosszul átvett labdát összeszedje, ha Lukaku jól kezeli le, nem sok esélye lett volna az angolnak.

Romelu Lukakut nem sokkal később, a 60. percben lecserélték Belgium pedig Thomas Meunier és Eden Hazard góljaival 2-0-ra verte Angliát, megszerezve a vb-bronzot, a válogatott történetének legjobb eredményét.