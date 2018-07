A horvátok már nyertek, de a ráadás lehet a legnagyobb siker

Mbappéék 12 perc alatt 3 góllal válaszoltak az argentin fordításra, a második félidő közepére el is döntötték a továbbjutást. Messi halovány volt, Agüero a 93. percben már csak szépíteni tudott.

Horvátország futballtörténelmet írhat, ha a 17 órakor kezdődő világbajnoki döntőben legyőzi Franciaországot, bár igazából már a vb-döntőbe jutással is megvan ez nekik, hiszen nem jutott még a fináléba olyan kis ország, mint a 4,5 milliós Horvátország, amióta viszonylag nagy a mezőny (Uruguay a legutóbbi, 1950-es döntőjekor 15 csapat indult a vb-n).

Akár nyerünk, akár vesztünk, a döntő földrengés erejű esemény lesz Horvátországban. Ez erőt és motivációt ad nekünk. Nem jöhet jobb pillanat a holnapinál sem a játékosoknak, sem az edzőknek. Bármi történik, boldogok és büszkék leszünk, mert megérdemeltük

– nyilatkozta szombati sajtótájékoztatóján Zlatko Dalić, a horvátok szövetségi kapitánya. Mondataiban minden benne van a horvátok hozzáállásáról: bármi történik innentől kezdve, ők már nyertek, és tökéletesen nyomás nélkül játszhatnak a moszkvai döntőben.

Sőt, ilyen szempontból még előnyben is lesznek, hiszen ha valakin lesz nyomás, akkor az a sokkal esélyesebbnek tartott franciák, akik 1998 után történetük második vb-címét nyerhetik. A 20 évvel ezelőtti vb egyébként több szempontból is szimbolikus, akkor az elődöntőben találkozott a két válogatott, a franciák pedig úgy jutottak tovább, hogy a mindkét válogatott gólját az elődöntőben szerző hátvédnek, Lilian Thuramnak köszönhetően fordítottak a második félidőben. A döntőben aztán a mostani kapitány, az akkori csapatkapitány Didier Deschamp vezetésével verték Brazíliát.

Deschamp-ra is történelmi teljesítmény várhat, Mario Zagallo és Franz Beckenbauer után a harmadik ember lehet, aki játékosként és edzőként is vb-t nyer.

A múlt viszont, ahogy az 1998-as meccs sem sokat segít a csapatoknak.

A franciák az argentinok elleni 4-3-as őrületet leszámítva adósak a jó játékkal, és mivel július 15-e után már nem lesz mire spórolni, könnyen lehet, hogy Deschamps végre szabadon ereszti a támadófutballt, és mindent beleadat az első másodperctől kezdve, hogy kihasználja a horvátok fáradtságát.

Már persze, ha lesz mit kihasználni, hiszen Anglia is azt gondolta, hogy a két hosszabbítás után érkező horvátokkal elbírnak majd az elődöntő hajrájában, erre Dalić csapata akkor kapcsolt magasabb sebességbe, amikor a legnagyobb szükségük volt rá, és amikor a legkevésbé számított rá bárki is.

Jóslásba nem bocsátkoznánk, de érdekes lenne látni, mi történne egy korai horvát gól után, már csak azért is, mert Horvátország mindhárom egyenes kieséses meccsén játszott hátrányban, a franciák pedig összesen 9 percet és 12 másodpercet voltak hátrányban az egész vb-n, hátrányban pedig rákényszerülnének, hogy eltérjenek a 2016-os Eb-győzelmet jelentő portugál recepttől, és rendesen játsszanak.

Valószínűbb persze, hogy inkább a kifárasztás lesz a tervük, már csak azért is, mert négy horvát is többet volt pályán, mint a legtöbbet játszó franciák, N'Golo Kanté és Raphaël Varane, akik 540 percet játszottak eddig, miközben az ellenfélnél Luka Modrić (604 perc), Dejan Lovren (560), Ivan Rakitić (549) és Ivan Perišić (542) is előzte őket, Danijel Subašić és Domagoj Vida pedig döntetlenre hozza ezt a párharcot Kantéékkal.

Perišić combja rá is ment a sok játékra, a szerdai elődöntő óta nem edzett a csapattal, és kérdéses a játéka a döntőben. A franciák alapemberei közül a Belgium ellen láthatóan agyrázkódást szenvedő Blaise Matuidi kapcsán van a legnagyobb kérdőjel, a válogatott eléggé hallgatott a középpályás állapotáról, de a FIFA nem túl szigorú agyrázkódás-protokollja alapján játszani fog.

A horvátoknak alapból is lesz egy hiányzójuk az első meccs után hazazavart Nikola Kalinić miatt, ami nem segítette a terhelés eloszlását. További rossz hír nekik egyébként hogy a legutóbbi három vb-döntő egyaránt hosszabbításban dőlt el, sorban négy ráadást végigbírni nem lehet egyszerű feladat.

Az erőnlét mellett a párharcokat nézve is a franciák felé billen a mérleg nyelve. Samuel Umtiti és Varane le tudja radírozni az egy szem horvát csatár Mario Mandžukićot, a franciák szélső bírják majd a tempót legveszélyesebb ellenfelekkel. A horvátok a középpálya közepén a legerősebbek, de a Modrić, Rakitić kettős méltó ellenfele lesz a Paul Pogba, Kanté páros, a francia támadók (talán Olivier Giroud-t leszámítva), Antoine Griezmann és Kylian Mbappé sebessége pedig simán veri Vidáét és Lovrenét.

De hát ki fogadott volna az angolok ellen a fáradt horvátokra szerdán?

Horvátország 17 órától játszik a vb-döntőben Franciaország ellen.

Borítókép: Luka Modric az angolok elleni meccsen. Fotó: Kai Pfaffenbach / Reuters.