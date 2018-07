A Pussy Riot berohant a pályára, leállt a játék a vb-döntőn

Egy rövid időre le kellett állítani a döntőt a futball-vb-n, mert többen is beszaladtak a pályára a második félidőben. A Franciaország-Horvátország 52. percében közvetlenül egy francia helyzet után történt az incidens.

A berohanók közül az egyik megpróbált pacsizni a francia Mbappéval. a fiatal játékos vevő is volt erre. Egészen a középpályáig jutottak, mire sikerült leszerelni őket a biztonságiaknak, a mérkőzés a rövid megszakítás után rendben folytatódott.

Később kiderült, hogy a berohanók a Pussy Riot tagjai voltak.

A mostani futball-vb-n nem nagyon történt hasonló incidens, egy vb-döntőn meg pláne.

A Pussy Riot a Facebook oldalán ismerte el, hogy ők voltak a berohanók. Az akcióval azt akarták elérni, hogy engedjék szabadon a politikai foglyokat, és hogy ne kreáljának ok nélküli pereket magánszemélyek ellen. Elítélik, hogy közösségi médiában kiosztott lájkok miatt börtönöztek be embereket. Kiálltak a szabad politikai versenyért is.